A lengyel-magyar barátság napján, március 23-án megható ünnepséget tartottak a dél- lengyelországi Zawadkán. A résztvevők arra emlékeztek, hogy 110 évvel ezelőtt a település lakosai, Kazimir Polomski bíró vezetésével megmentettek 28 magyar huszárt a hadifogságtól.

1914 decemberében, az emlékezetes limanowai csata előtt huszár alakulatokat küldtek kelet felé, hogy információt szerezzenek az orosz csapatok mozgásáról és lehetőség szerint lassítsák azok felvonulását. A Debreceni 2. Királyi Honvéd Huszárezred egy egysége olyan mélyen betört az orosz vonalak mögé, hogy elszakadt az alakulatától, s az ellenség elvágta a visszavonulásuk útját. Zawadka lakosai elrejtették őket és lovaikat, és 5 napig gondoskodtak róluk, amíg a limanowai ütközet után az oroszok visszavonultak, így a huszárok megmenekültek. A „Dr. Berend Miklós történeti baráti társaság”, a varsói katonai akadémián tanult öregdiákok alkotta WAT Magiszterek Védegylete, valamint a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület néhány tagja felvette a kapcsolatot Zawadka vezetőjével Andrzej Sromekkel, valamint a térség központi települése, Lososina Dolna polgármesterével, Andrzej Romanekkel, és közösen határozták el egy emlékmű felállítását az akkori rejtekhely közelében. Kapcsolatba léptek a Hajdú-Bihar megyei hagyományőrző huszárokkal, és Debrecen vezetőivel is. Közel egy éves előkészítő munka után most került sor az emlékmű felavatására. Az ünnepségre kivonult Zawadka apraja-nagyja, valamint a környező településekről is sokan eljöttek. Az avatás előtt a lengyel és magyar nemzeti zászlókkal feldíszített tegoborzei templomban Stanislaw Salaterski püspök celebrálta a szent misét, s beszédében megemlékezett e nemes cselekedetről. Az ünnepségre Debrecenből és Marosvásárhelyről is érkeztek hagyományőrző huszárok, valamint a lengyel hagyományőrző ulánusok is ott voltak.

A 614-es magaslaton rendezett ünnepség a himnuszok elhangzásával kezdődött. Dr. Papp István köszöntőjében az ezeréves lengyel-magyar barátságról emlékezett meg, és reményét fejezte ki, hogy ez a jelenlegi politikai helyzetben is töretlen marad. Dr. Puskás István, Debrecen alpolgármestere többek között arról beszélt, hogy reményei szerint ez az esemény szorosabbra fűzi a két település kapcsolatát. Andrzej Romanek polgármester megköszönte az emlékmű létrehozásán dolgozók munkáját, majd elismerő okleveleket adott át az érintetteknek. A felszentelés után, melyet a püspök, valamint Stanislaw Berzik tegoborzei plébános végzett, koszorúzás következett. Az ünnepség egyik legszebb pillanata az volt, amikor népviseletbe öltözött zawadkai gyerekek helyezték el a kegyelet virágait. Megható volt látni az 5-6 éves arcokon a megilletődöttséget és egyben büszkeséget. Zárásként a zawadkai asszonyok süteményekkel vendégelték meg a résztvevőket. A szervezők remélik, hogy a civil kezdeményezésből létrejött emlékmű hozzájárul a két nemzet közötti barátság fenntartásához és elmélyítéséhez.