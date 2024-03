Nemrég kezdődtek az idei év faápolási munkálatai, amelyek tulajdonképpen egész évben ­tartanak. Télen elsősorban olyan feladatokat végeznek el a szakemberek, ahol ­komplex kezelésekre van szükség: ­tereket, parkokat, fasorokat vizsgálnak át.

Nyíregyháza zöldterületeinek történetéről, rendben tartásáról ­Halmi-Hódos Katinka városi főkertész beszélt lapunknak.

– Nemrég fejeződtek be a Nyírfa téren az átalakítások: ott a japánakácok szorultak segítségre. Olyan szöveti károsodásokat figyelhettünk meg, amelyek indokolták a fák erőteljes koronaredukcióját a biztonságos fenntartásuk érdekében – kezdte a főkertész, és elárulta: a Nyírfa téri fák után az Ószőlő utcai platánfasor, a Bethlen Gábor és a Selyem utcai japánakácfasor következik.

Megtudtuk: a város zöldterületeinek fenntartója a NyírVV Nonprofit Kft., így a növényekkel kapcsolatos tervek kialakításáért és az erőforrások előteremtéséért ők felelnek.

A cég kül- és belterületen közel két-két millió négyzetkilométernyi területet tart szemmel: hozzájuk tartozik a növények és a talaj ápolása, védelme, pótlása, a kerti utak karbantartása, illetve hó- és síkosságmentesítése egyaránt.

"Fát akkor lehet kivágni, ha vagyont, emberi életet, egészséget veszélyeztet." -Halmi-Hódos Katinka

Segít a zöldkataszter

Nem is gondolnánk, hogy a terek, a parkok beültetése vagy akár a faültetés milyen komoly tervezést igényel, ugyanis nem minden faj érzi jól magát egy adott környezetben.

– A növények kiválasztásánál sokat számít, hogy hová ültetik: a kisebb méretű fákat például légvezetékek alá vagy a közművekkel terhelt helyekre telepítjük – avatott be a részletekbe a városi főkertész, és hozzátette: fontos a zöldfelületek és környezetük kapcsolata is. Fákat ültetni nem csupán azért kell, mert jól mutatnak: kondicionáló és rekreációs szerepük van, de mivel díszítik is a környezetüket, lényeges a koronájuk színe, formája, sűrűsége is.

A főkertész arra is kitért, hogy hatalmas feladat számontartani a városban fellelhető sok fajt, de erre is létezik megoldás.

– Az úgynevezett zöldkataszter egy olyan adatbázis, amely megkönnyíti a fenntartó feladatait, és a lakosságnak is információval szolgálhat: szerepelnek benne a parkok, a terek, az utakat elválasztó zöldsávok és egyes fás szárú növények is.

A kataszternek köszönhetően jobban lehet majd ütemezni a munkálatokat, és mivel minden fához saját adatlapja van, a lakosság is nyomon követheti a változásokat.

Változtak a fajtípusok

A szakembertől megtudtuk: az elmúlt évszázadokban sokat változott Nyíregyházán a fafajták aránya, ma már sokkal színesebb ezen a téren a paletta.

– Fotódokumentációk vannak arról, milyen fákat ültettek korábban: az 1800-as években főleg akácokat telepítettek, például a megyeháza és a bíróság előtt is ilyenek álltak. Az 1950-es években megjelent a hársfa és a török mogyoró – ez utóbbi alkotja a Nádor utcai fasort, ami ikonikusnak számít Nyíregyházán.

– Amikor az 1970–80-as években felhúzták a társasházakat, akkor megjelentek a tuják és a borókák, illetve a gyors növekedésű, rövid életű nyárfák, amelyekből 2023-ban sokat le kellett cserélni. Sok példány elöregedett, tavaly tavasszal ezért kellett kivágni a Blaha Lujza sétányon lévőket is. A helyükre őshonos, oszlopos juharfákat ültettünk, hiszen ez sok mindenben hasonló az elődjéhez, de keményfás jellege miatt hosszabb élettartamú – hangsúlyozta a főkertész, és elmondta: ez a faj járda- és útkímélő, a gyökérzete és lombozata nem fog belelógni az autósávokba.

Megértő a lakosság

Arról is beszélt, hogy egy-egy fasor sokszor hozzánő az ott lakók szívéhez, de természetesen azokat is rendben kell tartani. Fát csak akkor lehet kivágni, ha az vagyont, emberi életet vagy egészséget veszélyeztet, valamint ha akadályozza a közlekedést.

– A kivágást általában metszésekkel, alakításokkal próbáljuk megelőzni, a fák állapotán múlik, meddig maradhatnak egy adott helyen – jelentette ki a főkertész, s hozzátette: a lakosok általában megértőek, mert tudják, hogy egy-egy fa kivágása az ő védelmüket szolgálja.

– Olyan is előfordul, hogy egy-egy lakóközösség szeretne egy növényt ápolni, gondozni, de önhatalmúlag nem foglalkozhat a növénnyel. Ha a beadott kérvényüket a szakemberek jogosnak ítélik, ők maguk végzik el a munkálatokat, hiszen a lakosok ezt nem tehetik meg.

---

