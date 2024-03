A legtöbb tévénéző és újságolvasó embertársunk tudja, hogy ez a háború a két új világrend erőpróbája, mert külföldi hatalmi, gazdasági érdekek vannak a két testvérnép kegyetlen, véres konfliktusa mögött. Ukrajna – ahol sok magyar él – támogatói főleg a régi gyarmatosító országok: Nyugat-Európa, USA.

A modern világ

A másik fél, a korábban szintén hódító orosz, majd szovjet imperializmus utódállama, az Orosz Föderáció. Támogatói Kína (1945 előtt félgyarmat) és a régi „harmadik világ” országai. Ezek az államok nagyrészt Nyugat-Európa gyarmatai voltak. Egyes idetartozó országok azonban nagy fejlődésen mentek keresztül a gyarmati világrendszer felbomlása után. Ma már a modern világ részei, és bizonyíthatóan négy atomhatalom is van közöttük.

Sok reálisan gondolkodó államférfi, külföldi és magyar politikus egyaránt, azon a véleményen van, hogy a Varsói Szerződés és Szovjetunió felbomlása után a NATO-t is fel kellett volna oszlatni. Ha ránézünk a NATO-országokat ábrázoló térképre, lehet látni, hogy a NATO régi és új országai patkó alakban körbeveszik az Orosz Föderáció nyugati térségét.

Kimeríthetetlen tartalék

Az orosz agresszió tulajdonképpen egy preventív háború ebben a félelmetes új világrendben, mert meg akarják akadályozni az ukránok belépését a NATO-ba. Abban az esetben, ha ez bekövetkezik, akkor a „patkóból” egy olyan támadó ék keletkezik, amely Moszkva felé mutat. Ez pedig rendkívül megnövelné az atomháború, a harmadik, egyben az utolsó világháború veszélyét. Utolsó, mert kitörése esetén, Einstein szavai szerint „…a negyediket biztos, hogy botokkal és kövekkel” fogják „…megvívni...”

Jelenleg egy sajátos egyensúly van a fent leírt két hatalmi tömb között. Az Ukrajnát támogató államok, főleg az USA fegyverzete korszerűbb, mint az Orosz Föderáció és a mögötte álló világrész hadi potenciálja. Az oroszok mögött álló világ viszont már felülmúlja az Európai Unió és az USA anyagi erejét, erőforrásait. Ezenkívül az is elmondható, hogy az oroszoknak ásványkincsek és energiahordozók terén még mindig kimeríthetetlen tartalékaik vannak, és ők rendelkeznek a legtöbb atomfegyverrel a világon.

Kilátások, erkölcsi megítélések

A két éve tartó háború veszteségeiről nincsenek megbízható adatok, de kétségtelen, hogy több százezerre tehető a hadviselő felek részéről a halottak és sebesültek száma. A megoldás ebben a veszélyes világban a béke lenne. Ma is érvényesek XII. Pius pápának 1939. aug. 24-én, a második világháború kitörése előtti rádióbeszédében elhangzott szavai: „Semmi sem vész el a békével; de a háborúval minden elvész.” Ezért hazánknak továbbra is fejleszteni, erősíteni kell a honvédséget, de csak azért, hogy népünk számára megóvja a biztonságos életet. Az amerikai kongresszus előtt George Washington 1790-ben mondta: „A háborúra való felkészülés a béke megőrzésének leghatékonyabb eszköze.” Mi, magyarok ezt be is fogjuk tartani.

Dr. Erdélyi Iván