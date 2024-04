Maximalisták voltak

Az ünnepi eseményen Endreffy Attila is mesélt nővéréről. – Ildikó és ikertestvére, Emőke is nagyon maximalisták voltak. Az életüket a hivatásuknak és mások segítésének szentelték, mindketten a tudományos kutatás területén dolgoztak – mondta, s elárulta: mindkét nővérének a gyermekek gyógyítása volt az egyik életcélja. Attila lapunknak elárulta: a hazája iránti szeretete miatt Ildikó még a magánéletéről is lemondott.

Korszakalkotó vizsgálatok

Farkas Árpád, a Most Élsz Egyesület elnöke 2010-ben találkozott először dr. Endreffy Ildikóval, amikor a szakember az autista kislányának segített.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elhelyezhettük az emléktáblát példát mutatva a jövő generációi számára – hangsúlyozta.

Dr. Dicső Ferenc, a gyermekosztály korábbi osztályve­zető főorvosa sokáig dolgozott a doktornővel. Elmondta: az orvosbiológus olyan korszakalkotó vizsgálatokat végzett, amelyeket mások addig nem. Az emlékező beszédek után dr. Varannainé dr. Soós Andrea, a gyermekosztály osztályvezető főorvosa és Farkas Árpád avatták fel az emléktáblát.