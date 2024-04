Április másodika az autizmus világnapja, és ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kell és beszélni róla. A mai adásban egy kötetlen beszélgetésben Wermeser Anita mondja el saját tapasztalait, hiszen értintett, a lánya 7. osztályos tanuló és autista. Hogyan tudták meg, utána milyen utat jártak be, járnak be a mai napig, és mi, átlagemberek hogyan tudunk segíteni, vagy mik a legfontosabb tények, amit erről tudnunk kell. Erről is beszél majd a Vízityúk Vízitúra Egyesület az Autistákért elnöke.