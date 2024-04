– Ha az egyik szülő allergiás, 30 százalék, amennyiben mindkettő, akkor 60 százalék az esélye annak, hogy a gyerekük is az lesz. Az allergiás ember egy normál ingerre a megszokottól eltérően reagál, azaz az immunrendszere túlzott válaszreakciót ad a pollenre, ez pedig nagyban rontja az életminőséget. Az irritált orrnyálkahártya miatt folyamatosan jelen vannak a tünetek: az orr- folyás, tüsszögés, könnyezés, szemviszketés, torokkaparás, de súlyosabb esetekben allergiás asztma is kialakulhat, sőt keresztallergiánál előfordulhat egy nagyon súlyos anafilaxiás sokk is, ami életveszélyes állapotot is okozhat – mutatott rá dr. Csajbók Valéria.

– Pontosan ezért nem szabad a tüneteket figyelmen kívül hagyni, visszatérő panaszoknál érdemes kivizsgáltatni, hogy mi áll a betegség hátterében, mire vagyunk allergiásak. A bőrpróba során egy bevizsgált allergiasorral az allergént mutatjuk ki, azt az anyagot, amely kiváltja a betegséget, vérvételkor pedig az allergén ellen termelt ellen­anyagot – mutatta be a két vizsgálat közötti különbséget a tüdőgyógyász, allergológus.

Fontos a szakorvosi vizsgálat

Felhívta arra is a figyelmet, ha igazolódott az allergia, a legfontosabb a kiváltó okot megszüntetni. Például ha kiderül az állatszőr-allergia, akkor – sajnos – a háziállatot el kell vinni a páciens környezetéből, vagy ha a parlagfűre, akkor a gyom irtására nagyobb figyelmet kell fordítani. Speciális helyzetet jelent a pollenallergia, hiszen a környezetünk, a levegő tele van pollenekkel, ezért nagyon fontos már a tüneteket kiváltó növény virágzása előtt elkezdeni a gyógyszeres kezelést, de életmódbeli tanácsokkal is ellátjuk a betegeket. Azt javasoljuk, hogy az allergiások gyakran mossanak hajat, és a szakállat, bajszot is többször kell kimosni. Ne napközben szellőztessenek, hanem korán reggel, illetve napnyugta után, ne tegyék ki az ágyneműt levegőre, ne a szabadban szárítsák a ruhát, ne menjenek rétre, mezőre, s ne nyírjanak füvet sem, ahogy magas pollenkoncentráció mellett a szabadtéri sportolás sem ajánlott – sorolta.

Visszatérő panaszoknál érdemes kivizsgáltatni, hogy mi áll a betegség hátterében - dr. Csajbók Valéria.

– Akkor kell allergiára gondolni, ha minden évben ugyanabban a hónapban jelentkeznek a panaszok, és nem múlnak el egy hét alatt. A tünetek a nátháéhoz hasonlóak, és ha a szokásos kezelés mellett a megfázásnak hitt állapot nem javul, érdemes allergiára is gondolni, és szakemberhez fordulni – mondta dr. Csajbók Valéria, aki arról is beszélt, hogy a gyógyszertárakban nagyon sokféle, recept nélkül kapható antihisztamin-tartalmú készítmény beszerezhető – ezek jól működő, bevizsgált termékek. Mégis azt tanácsolja az embereknek, hogy szakorvossal vizsgáltassák ki, mi áll a tünetek hátterében, s ha lehetőség van rá, ne hagyják azt az utolsó pillanatra, amikor már elviselhetetlenek a tünetek, mert komoly szövődményei lehetnek az allergiának – magyarázta a tüdőgyógyász, allergológus, aki szerint érdemes a pollenjelentést és a pollennaptárat figyelni, mert ezek időben figyelmeztetnek a legnehezebb időszakokra is.

Generációkon át

– Derült égből villámcsapásként ért, amikor 26 évesen azzal szembesített az orvos, hogy allergiás vagyok, pedig végig abban bíztam, nem ez áll a tüneteim hátterében – mondta lapunknak Varga Barbara, s elismerte: miután a szülei is allergiásak, igen nagy esélye volt arra, hogy nála is kialakul a túlzott immunreakció. – A helyzetet gyógyszerekkel, orr­spray-vel sikerült kordában tartani, azonban harmincpluszosan észrevettem, hogy bizonyos gyümölcsök fogyasztása után romlik a helyzet. Igazolódott a keresztallergia is, ami azt jelenti, az alma, a paradicsom, a görögdinnye, az eper és a mandula sem szerepel az étrendemben a parlagfűszezonban, és nagyon oda kell figyelni, hogy mandula nyomokban se legyen az élelmiszerben, mert azonnal megduzzad a szájpadlásom, fáj és viszket.

Barbaráék családja bizonyítja a genetikai hajlam kiemelt szerepét, mert a kisfia már kicsi gyermekkortól felső légúti panaszokkal küzdött, az orrmanduláját 2 és fél évesen vették ki, akkor javult némileg a helyzet, majd visszatértek a tünetek, és egyre súlyosabbak lettek.

– A negyedik teszt parlagfűre négy-, a fűfélékre három-, míg a nyírfára egykeresztes eredményt hozott. A kisfiam nagyon intenzív tüneteket produkált a parlagfűszezon kezdetétől, az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, a szénanátha megkeserítette az életét. Most 12 éves, folyamatosan gyógyszert szed, a szabadtéri testnevelés alól felmentést kapott, így nagyon enyhe panaszokkal sikerül átvészelnünk a nehezebb periódusokat is. Minden utasítást betartunk, s óvintézkedéseket teszünk, mert ezzel a betegséggel együtt kell élnünk – jegyezte meg az édesanya.