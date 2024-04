Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) délkelet-európai platformot szervezett Nyugat-Balkán regionális hulladékgazdálkodási konferencia címmel a közelmúltban. A nagyszabású konferencián meghívott előadóként Hankó Gergely, a PET Kupa projektvezetője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének ügyvezetője is részt vett, aki a nemrég megjelent szakpolitikai útmutatóról és a magyarországi folyóvédelmi erőfeszítésekről tartott előadást. Hankó Gergely lapunknak is elmesélte, miről szól ez az útmutató, és milyen eredményeket sikerült elérni a bécsi konferencián.

Nincs még zöld átállás

– A tanácskozás a kármentesítésről, az ipari szennyezések felszámolásáról, illetve a hulladékgazdálkodás kérdéseiről szólt. Az UNEP szakértői tartottak szakmai előadásokat, melyekben összefoglalták a régió legnagyobb problémáit. Jelen voltak a különböző országok minisztériumainak képviselői, szakértők és a háttérintézmények szakemberei is. Ők egyet értettek abban, hogy azon országokban, akik várnak az EU-s csatlakozásra, még gyermekcipőben jár a zöld átállás. A Nyugat-Balkán nagy részén gondot okoz a légszennyezés, ahogy a szennyvízkezelés és a szelektív hulladékgyűjtés hiánya. Sok szennyezett iparterületet kell még kitisztítani, ami e területeken csak most fog elindulni – részletezte a Nyugat-Balkán környezetvédelmi problémáit az ügyvezető, akitől azt is megtudtuk, hogyan segíthet ezek megoldásában az érintett országoknak a PET Kupa.

– Kiadtunk egy szakpolitikai útmutatót, mely arról szól, hogyan lehet megelőzni és felszámolni a folyószennyezéseket, és e publikáció miatt hívtak meg minket a konferenciára. A Tisza-országok, illetve Ausztria és Bulgária területén gyűjtöttünk adatokat. Az összesen hét országban azt tapasztaltuk, hogy sokszor hiányoznak a kapacitás a szennyezés felszámolásához, nincs megfelelő együttműködés a hatóságok és a szerveztetek között, ahogy a módszertan sem megfelelő. A konferencia résztvevőinek körében óriási volt az érdeklődés, amit az is bizonyít, hogy egy újabb konferenciára hívtak meg minket, ezúttal Boszniába – tette hozzá Hankó Gergely, majd kiemelte: Boszniában a Drina folyót ért óriási szennyezés, aminek felszámolását a PET Kupa képes lenne hatékonyan megszervezni.

Nálunk alapvető, ott hiányzik

– Nem csupán a takarítást szeretnék elvégezni, hanem a módszertanunkat is megosztani a helyi szervezetekkel. Magyarországon kiváló kapcsolatban állunk a vízügyi hatóságokkal, mindig segíti a munkánkat valamelyik minisztérium, ám a problémás országokban ez nem így működik. Éppen ezért nemcsak a folyótakarítás módszereit kell megosztanunk más országokkal, hanem az együttműködések módját is. Hazánk egy határország a nyugat és a kelet között, nálunk kiválóan működik a civil szektor. A hatóságok és az önkormányzatok sok feladatban támaszkodnak a civil szervezetek tudására és kapacitásaira, ám tőlünk keletre ez nincs meg. Ezen is próbálunk meg azzal segíteni, hogy őszintén elmondunk nekik mindent, amit az elmúlt tizenegy évben tapasztaltunk. Érdekes rádöbbenni arra, hogy ami nálunk évek óta jól működik, és alapvetőnek tekintjük, az egyes országokban szinte nem is létezik. Azt szeretnénk, ha a döntéshozók és a cégek tőlünk keletre is partnerként tekintenének a civil szervezetekre – hangsúlyozta Hankó Gergely.