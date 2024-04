Az elmúlt évtizedekben drámaian megemelkedett a meddőségi problémáktól szenvedők száma: Magyarországon a statisztikai adatok alapján a párok 25 százaléka küzd meddőséggel. Mai podcast- beszélgetésünk vendége Ratkó Tünde szülésznő, a Trimeszter termékcsalád feltalálója, akinek a segítségével több mint 50 ezer baba jöhetett a világra. A beszélgetés során szó volt arról, mi okozhat meddőséget, milyen vizsgálatokat érdemes elvégeztetni, melyek a nélkülözhetetlen vitaminok és ásványi anyagok, de a férfiakat érintő problémákra is kitértünk. Számos hasznos tanácsot is hallhatunk egy olyan szakembertől, aki az életét arra tette fel, hogy segítsen a babára vágyó pároknak – azért, hogy „Éljétek át ti is a csodát!".