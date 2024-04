Az idei küldöttközgyűlését 2024. április 20-án 9.30 órától rendezi meg a Stella Rose étteremben a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége. A küldöttek hallhatják a vezetőség beszámolóját a 2023-as esztendő munkájáról, valamint ismertetik az idei munkatervet is. Beszámol a Felügyelő Bizottság is a munkájáról. A közgyűlést konzultációval, valamint szakelőadásokkal is gazdagítják a szervezők. Az adóügyekről Kovács László, a KL Consulting Kft. vezetője tart előadást, a vízi rendészet elmúlt évi munkájáról, az ellenőrzésekről Busi László ezredes, a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság vezetője szól, majd időszerű kérdéseket járnak körbe a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi Osztályának munkatársai, Dajka Sándor és Frank Zoltán.