Hosszú perceken keresztül sorolták felvételről középiskolás fiatalok mindazon izraelita felekezetű személyek nevét, akiket 1944-ben Nagykállóból deportáltak a koncentrációs táborokba. A csecsemőktől az aggastyánokig teljes családok – többek között a Deutsch, a Schwartz, a Weisz, a Windt, a Winkler famíliák tagjai – pusztultak el a lágerek poklában. Ezzel a fájdalmas, szinte véget nem érni akaró felsorolással kezdődött csütörtökön a Nagykállói Zarándokház udvarán az a megemlékezés, amit a holokauszt nyolcvanadik évfordulója alkalmából rendezett az áldozatok tiszteletére a Nagykállói Zsidó Hitközség.

Emlékezés és éberség

A vendégeket Blajer Gábor, a hitközség elnöke köszöntötte, majd így folytatta:

– Ezen a rendezvényen a vészkorszak magyar mártírjairól emlékezünk meg. Külön tisztelgünk a régi Nagykállói Izraelita Hitközség elhurcolt 1060 tagjának emléke előtt. Ezt az 1060 embert 1944. április 14. és 17. között először a helyi zsidó iskolába terelték, majd onnan őket az auschwitzi megsemmisítő lágerbe deportálták. Az elhurcoltak közül mindössze 96 személy tért vissza Nagykállóba – fogalmazott Blajer Gábor, majd idézte António Guterres, az ENSZ főtitkára azon gondolatait, amiket 2018-ban mondott a holokauszt nemzetközi világnapján.

– A holokauszt nemzetközi emléknapja egyszerre szól a múltról és a jövőről is. Ugyanúgy szól a zsidókról, mint azokról, akiket bűnbaknak kiáltanak ki és hurcolnak meg csak azért, mert amik. Ma két fő kötelességünk van. Az egyik, hogy emlékezzünk a holokausztra és áldozataira, a másik, hogy éberek legyünk a ma tapasztalható gyűlölettel szemben. A népirtások sosem légüres térben történnek. A holokauszt a zsidók elleni évezredes gyűlölet kicsúcsosodása volt, egy nép szisztematikus, messzemenőkig megtervezett kiirtása. Ennek véghezvitelét segítette az áltudomány és a propaganda, amellyel milliók elméjét mérgezték meg. Mindezekből született a totális tragédia, a náci haláltáborok és azok gázkamrái világa, a keleti sztyeppék gyilkos mezőin pedig a golyó általi holokauszt. Ne feledjük ezeket az összefüggéseket! Ne tévesszük szem elől, hogy hol tértünk el a rossz irányba. S mivel az emberi élet gyűlölete és megvetése jelenkorunkban is zabolátlanul burjánzik, nekünk kell megálljt parancsolni az idegengyűlöletnek mindennap és mindenhol. Évtizedekkel a holokauszt után a náci jelképek és szlogenek még mindig jelen vannak. Látjuk azokat a törekvéseket is, amelyek kisebbíteni, sőt tagadni igyekeznek a holokausztot és annak jelentőségét. ”

Tisztelet, biztonság, egyenlőség

A Nagykállói Zsidó Hitközség elnöke idézte Jonathan Sacks angol főrabbi mondatát is:

,,A zsidókkal kezdődő gyűlölet sohasem a zsidókkal ér véget.” A gyűlöletnek nincs hierarchiája. Minden egyes ember megérdemli a tiszteletet, a biztonságot és a törvény előtti egyenlőséget. A mi feladatunk pedig az, hogy magunkra vegyük ezt a felelősséget, s megvédjük a jogokat – mondta többek között Blajer Gábor.

Részt vett a megemlékezésen Szabó István, a vármegyei közgyűlés alelnöke is, aki köszöntőjében kiemelte: egy közösség az emlékezések során újra és újra átéli az összetartozás élményét és önazonosságát. Megújítja azt az összekötő erőt, ami a közös hit, a nyelv, a kultúra, az együvé tartozók közös múltját magába foglaló történelem.

– A teljesen elégő áldozat. Holokauszt. Ez a kifejezés ma a civilizált világban a zsidóság józan ésszel máig felfoghatatlan tragédiáját, azt az eseménysort jelenti, ami során egy gyilkos ideológia nevében ártatlanok millióinak tervezett, iparszerű meggyilkolása ment végbe. Emlékezni nemcsak a személyes veszteséget elszenvedettek kötelessége, hanem az egész közösségé, amelyből kiszakíttattak az ártatlan áldozatok. Akikkel és akik által több volt ez a város, több volt ez az ország – jelentett ki többek között Szabó István.

Román István főispán képviseletében dr. Petromán Viktória járási hivatalvezető-helyettes köszöntötte a megemlékezés résztvevőit. Beszédében kiemelte, hogy az emlékezés a múltról szól, de a jelennek beszél és a jövőt építi.

– Ezen a napon fejet hajtunk a holokauszt áldozatai előtt. Emlékezünk mindazokra, akiket származásuk és vallási hovatartozásuk miatt meggyilkoltak. Ami történt, azt sem megbocsátani, sem jóvátenni, de főleg elfelejteni nem lehet – hangoztatta dr. Petromán Viktória.

Horváth Tibor polgármester köszönetét és háláját fejezte ki mindazoknak, akik a megemlékezés megszervezésében valamilyen módon segítettek.