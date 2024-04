Az egészséges bőr minden nő álma. A Tündérszépek indulói sem vágyhatnának többre a versenyen, mint szép, sima és csillogó arcbőrre. Novákné Henrietta kozmetikus korábban tanácsokat adott olvasóinknak, hogyan érjék el ezeket a hatásokat, most pedig arról beszélt, miket ne alkalmazzunk.

Allergiás reakciót okozhatnak

Sokan fordulnak profi szakemberhez tanácsért, ha bőrápolásról van szó, de vannak, akik az interneten keresik a választ: hogyan oldhatják meg otthoni praktikákkal az arckezeléseket. Vannak például, akik az uborkára vagy a teafilterekre esküsznek, ezek viszont közel sem olyan hatékonyak, mint azt hinnénk.

Heni szerint mindenképpen professzionális termékeket érdemes választani, mivel ezekben megvannak azok a hatóanyagok, amelyekre a bőrnek szüksége van. – A kozmetikai termékeknek az a céljuk, hogy megőrizzék bőrünk szépségét, s hogy késleltethessük velük annak öregedését – kezdte a kozmetikus, s elárulta: a természetes vitaminok, a különféle anyagok használata egészen az ókori görög kultúráig nyúlik vissza. Az emberek először töményen kezdték használni azt, amit találtak a természetben.

– Mézzel, kecsketejjel, gyógyfüvekkel, illóolajokkal próbálták ápolni bőrüket, hogy megtartsák annak szépségét, frissességét, s hogy ne ráncosodjanak idő előtt. A citrom kifacsart levét használták a májfoltra, szeplőre, bőrvilágosításra. A szakértők ma már azonban tudják, hogy ezek tömény formában alkalmazva allergiás reakciókat válthatnak ki. Az arc kipirosodhat, kiütések jelenhetnek meg, de viszketést, irritációt is okozhatnak. Emellett a gyümölcssavak kiszívják, szárítják a bőrt – emelte ki Heni, aki éppen ezért nem javasolja az otthon is tartható alapanyagok, gyógyfüvek tömény alkalmazását. Napjainkban már minden benne van a drogériás termékekben.

A kozmetikai termékeknek az a céljuk, hogy megőrizzék bőrünk szépségét -Novákné Henrietta

Hallgassunk kozmetikusunkra

A kozmetikustól megtudtuk: az emberek a 90-es évektől kezdték el a hatóanyagokat krémekbe keverni. – A méznek, Aloe Verának, gyümölcssavaknak és például a retinolnak is csak a kivonatait tették bele a hidratálókba, arctejekbe, különböző kozmetikumokba. Felhígítva teljesen jól működnek, s nem allergizálnak – mesélte Heni, s hozzátette: a közkedvelt csiganyál is feldolgozva az igazi.

– Ma már szuper csiganyálkás készítményeket lehet kapni. Ezek gyulladáscsökkentő, sejtmegújító, arcsimító hatásúak – mondta. Az emberek sokáig használták az uborkát vagy kifőzött teafiltereket is a karikás szemükre, a szakember azonban ezek hatékonyságát is cáfolta.

– Egy kamillás főzet pakolásként jó lehet gyulladásokra, de a rendszeres alkalmazásától túlszáradhat a bőrünk – figyelmeztetett, s kiemelte: az uborka ugyan nem rossz ötlet, mivel nyugtató hatása van, viszont külsőleg másra nem alkalmas – a fogyasztásával sokkal több vitamint vihetünk be a szervezetünkbe.

Inkább a kozmetikusunk által javasolt krémeket, arcmaszkokat érdemes beszerezni a bőrkezelésekre, azonban a radírokat, maszkokat is hetente maximum egyszer javasolt alkalmazni, ugyanis hosszú távon ezek is szárítanak.

Meg kell válogatni a terméket

A kozmetikus zárásként elmondta: a professzionális termékeket is meg kell válogatni. Fontos, hogy illatanyag-, parabén- és kőolajmentes szérumokat, krémeket vegyünk, mivel ezek az anyagok szintén allergizálhatnak. Amit most is hangsúlyozott, az a fényvédővel ellátott arc­krém, hiszen ahogy elérkezik a tavasz, a napfény hatása erősödik, ez pedig roncsolhatja a bőrt.



