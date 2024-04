A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a közúti balesetek túlnyomó része a járművezetők hibájából következik be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása és az elsőbbség meg nem adása miatt. Az utóbbi időben Nyíregyházán is igencsak elszomorító a helyzet. Podcast adásunk vendége dr. Szőke Norbert ügyvéd, akinek a segítségével számos fontos kérdést tisztázunk a közúti balesetekkel kapcsolatosan. Szó lesz arról, hogy mi történik akkor, ha egy baleset részeseivé válunk, hogy is néz ki egy ügymenet, milyen elbírálásra számíthatunk általánosságban közúti baleset okozása esetén, mit takar az a folyamat, hogy mediáció, és beszélgetünk a magyarországi közlekedési morálról is.