Nagy volt a gyerekzsivaj a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvodában. A Búszem csoportban vidáman lépegettek, ugráltak, masíroztak a gyerekek a Föld világnapja alkalmából berendezett játszósarokban, látszott, hogy nagyon jól érzik magukat. A megfelelő ovi kiválasztása nem is olyan könnyű feladat. Sok szülőben felmerül a kérdés, hogy vajon melyik az az intézmény, amelyik kedvesen fog bánni, megfelelő módon fogja fejleszteni a gyerekünket? Melyik az, ahol fogják a kezüket, vagy megsimogatják, ha szüksége van rá? Melyik az, ahol kreatív, érdeklődő gyerkőcöt engednek majd tovább az útjára. Már zajlik az óvodai beiratkozás, hiszen az EMMI rendelet alapján április 20-a és május 20-a között kell ezt biztosítani az egész országban, de ezen az időszakon belül az intézmények más más napot tűzhetnek ki. Így a 2024/25-ös nevelési évre, Nyíregyházán április 29-én, 30-án, és május 2-án írathatják be a szülők a gyermeküket a választott önkormányzati óvodába. Érdemes időben elkezdeni a megfelelő intézmény keresését, hiszen egyházi vagy magán óvodák közül is lehet választani.

Formanyomtatvány

A gyermeknek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Tehát a 2024/2025-ös nevelési évre a 2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező. Az óvodai jelentkezési lap bármelyik óvodában beszerezhető, vagy a nyíregyházi önkormányzati fenntartásúaké letölthető a varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt az első helyen megjelölt intézményben kell leadni, illetve amennyiben a szülő,gondviselő az elektronikus jelentkezési formát választja, e-mailben kell megküldeni az intézmények részére. Azok a szülők, akik ezt elmulasztják, kellő időben nem íratják be óvodába a gyereket, szabálysértést követnek el. Természetesen nem csak ezért jó ha közösségbe járnak a kicsik, hanem a megfelelő fejlődésükhöz is nélkülözhetetlen.

Együttműködés

Kovácsné Mráz Ágnes, vezető mesterpedagógus

– Sok helyen nagy a túljelentkezés, de olyan nem fordulhat elő, hogy nem kap óvodai helyet egy gyermek. Ha a választott intézménybe nem kerül be a kicsi, a körzeti óvodába fel kell venni, ha oda is beadták a jelentkezést a szülők – részletezte Kovácsné Mráz Ágnes, a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda intézményegység vezetője. – Három helyre is lehet jelentkezni, érdemes időben elkezdeni a keresgélést. Együttműködünk nem csak a szülőkkel, hanem a városi és az egyházi óvodákkal is, a felvételi eljárásban folyamatosan egyeztetjük a névsort, az adatokat, hogy megtaláljuk a legjobb megoldást. Vannak, akik már a gyermek 1 éves korában utánanéznek, hogy melyik lesz a megfelelő számukra. Elsődleges szempont, hogy közel legyen, a lakóhelyhez, vagy akár a szülő munkahelyéhez, kényelmesen tudjon a gyerek eljutni. Szívügyünk a környezetvédelem is, így jó ha minél kevesebben használnak autót. Ha fontos a szülők számára a keresztény értékrend, minden történelmi egyháznak vannak már óvodái. A tehetségeket gondozzuk, felfigyelünk a kis képességcsírákra, hogy az adott óvodásunk miben egyedi, mert minden kicsinek van erőssége, és vannak gyengeségeik, amit nyilván szeretnénk a szülőkkel együtt fejleszteni. Nálunk van például szenzoros torna, néptánc, balett, angol nyelv, kézműves- és mesekuckó, foci: ezek mind elősegítik a gyerek tehetségének a kibontakoztatását – mondta a mesterpedagógus, és megjegyezte: minden óvodának van saját nevelési programja, a szülők és a gyermek igényeinek megfelelőt kell kiválasztani.

Tudatos választás

Mint megtudtuk, érdemes a nyílt napokra ellátogatni a gyerekkel, mert alaposan meg tudják nézni az óvodai csoportokat, az infrastrukturális háttereket, lehet beszélni az óvónőkkel, intézményvezetőkkel, és fel lehet tenni azokat a kérdéseket, amelyekre esetleg az óvoda honlapján, közösségi oldalán nem kapják meg a választ. Érdemes ezeken az online felületeken is tájékozódni, hiszen a programok, az intézmény szellemisége, a közösségépítő események is jelentősen növelik egy óvoda népszerűségét.

– Mi is fogadjuk a szülőket, de nem csak a nyílt napon, hanem akár megbeszélt időpontban is jöhetnek tájékozódni. Szívesen beszélgetünk velük, és akár igénybejelentőn is jelezhetik, hogy szeretnének ebbe az óvodába járni. Ezeket akár már 1-2 éves korban is ki lehet tölteni, így az intézményvezető előre tud tervezni a létszámmal, és a család is biztosabbra megy. Az egyházi óvodáknak nincs körzete, így az egész városból fogadjuk a gyermekeket, bármilyen felekezethez tartozzanak is. Az evangélikus egyház iránymutatása alapján, de ökumenikus szellemiséggel történik a hitoktatás – részletezte a óvodavezető, és kifejtette: februárban és márciusban mennek a legtöbben megnézni az intézményeket, beszélni a vezetőkkel, bekukucskálni a csoportokba. Minden szülő azt szeretné, hogy szép és jó helyre kerüljön a gyermeke, szakmailag jó színvonalú óvodába.

A gyermekek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követő 30 napon belül hoz döntést az érintett intézmény igazgatója, melyről a szülőt írásban értesíti. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője, törvényes képviselője jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Gazdag Dóra első perctől tudja, hogy melyik intézménybe szeretné adni a kislányát. – Áprilisban azért elkezdtünk nyílt napokra járni. A megfelelő óvoda kiválasztásakor az első fő szempontunk az volt, hogy legyen homogén csoport is, a másik pedig, hogy vagy a munkahelyhez vagy a lakásunkhoz közel legyen. Fontos volt, hogy szimpatikus legyen az óvónő és jól felszerelt a csoport. Három óvodát lehet maximum megjelölni jelentkezéskor így mi a két legszimpatikusabbat látogattuk meg, plusz egyet azért, mert az a körzeti. Így állítottuk fel a sorrendet. A nyílt napokon nagyon jók voltak a tapasztalataim, bár sokan voltunk, kedvesen fordultak mindenkihez az óvodákban, és igyekeztek minden kérdésünkre felelni – fejtette ki Gazdag Dóra, és hozzátette: megismerhettek egyszerre több csoportot és az épületeket is.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek személyazonosságát igazoló irat (születési anyakönyvi kivonata, vagy személyi igazolvány, vagy útlevél)

- a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,

- a szülő (gondviselő) személyazonosságát igazoló irat (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély)

- szülő lakcímkártyája,

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat

- nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

- gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatos dokumentum (allergia, diabétesz stb.)