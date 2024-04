Már folynak a munkálatok az Északi temető Pazonyi úti bejáratánál, ahol kedden délelőtt tartott sajtótájékoztatót a terület felújítási terveiről dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője és Halkóné dr. Rudolf Éva önkormányzati képviselő. Elhangzott: a több temetőt is érintő beruházások több mint 30 millió forintból valósulnak meg.

A külső terület is megújul

– Előbb vagy utóbb minden családot érintenek a temető szolgáltatásai, éppen ezért nem mindegy, hogy ezeket milyen színvonalon biztosítjuk számukra – mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, s hozzátette: a Korányi Frigyes úti felújítások után számos pozitív visszajelzést kapott a városvezetés. Ezért határozták el, hogy hasonló átalakításokat végeznek a Pazonyi út felőli bejáratnál is.

– Az előző évben végzett fejlesztések mintájára alakul át a bejárat: a korábbi keskeny útvonal kiszélesedik, elkülönül majd a két forgalmi sáv és gyalogos bejárat is lesz – erről már Pénzes Tibor számolt be lapunknak, aki elárulta: olyan beléptetőrendszert alakítanak ki, amely szabályozza a bejutást. Mint megtudtuk, a belső terület mellett a külső tér is megújul. – A kerékpárút nyomvonalát áthelyezzük: az eddigi balesetveszélyes útvonal egy-két méterrel kijjebb kerül majd a biztonságosabb közlekedés érdekében – mondta az ügyvezető, s hozzátette, a nyíregyházi önkormányzathoz tartozó temetőkben is lesznek fejlesztések. A sóstóhegyi temetőhöz hasonlóan napelemes térvilágítást alakítanak ki a nyírszőlősi, a borbányai és a nagyszállási temetőben.

Könnyebb lesz a ki- és bejutás

Dr. Kovács Ferenc polgármester beszámolt a tervekről, s elmondta: a fejlesztéseknek köszönhetően egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb lesz a ki- és bejutás az Északi temetőben. – A belső szakaszon is lesz útfelújítás, továbbá illemhelyiségeket is kialakítunk közvetlenül a bejárat mellett – sorolta a polgármester, s elárulta: folytatják a faültetéseket az új parcellánál, az elöregedett fákat is pótolják. – Szeretnénk, ha megmaradna a temető hangulata és szép környezete – mondta. A polgármester az orosi és a borbányai temetőket érintő projektekről is beszélt: ezekben a napelemes fejlesztések mellett térfigyelőrendszert is kiépítenek.