Szerelmet színlelt egy szélhámos egy kazincbarcikai nőnek, majd kalóztámadásra hivatkozva több mint 4 millió forintot csalt ki tőle – olvasható a police.hu oldalán. Az elkövető februárban egy közösségi oldalon ismerkedett meg a nővel, s miután sikerült egy bizalmi kapcsolatot kialakítania az áldozattal, anyagi segítséget kért tőle. A tettes azt hazudta a sértettnek, hogy a hajót, amin dolgozik, kalóztámadás érte és annak érdekében, hogy a megmentett árukat elpostázhassa, pénzre van szüksége. A nő összesen 4,3 millió forintot utalt át a csalónak.

Legyünk gyanakvók

A romantikus csalások az egyik legrégebbi netes átverések közé sorolhatók, a pandémia óta azonban jobban elterjedt: sokan ugyanis a koronavírus- járvány ideje alatt tértek át az online ismerkedésre. Ezt a netes csalók azóta is kihasználják: a célpontok zömében negyvenes vagy ötvenes éveikben járó egyedülálló nők, de egyre több férfi is áldozatául esik az ilyen és ehhez hasonló lopásoknak. A romantikus csalókra jellemző, hogy a közösségi oldalakon kezdeményeznek beszélgetést, és akár heteken vagy hónapokon keresztül építgetik a bizalmi kapcsolatot. A rendőrség bűnmegelőzési oldalán megtalálható, hogy mik kelthetnek gyanút az ilyen esetekben. Bizalmatlanságra adhat okot, ha valaki rövid ismeretség után szerelmet vall, az üzenetek semmitmondóak, általánosak, valamint, ha intim képeket vagy videót kérnek a "hódolók". Az viszont már egyértelműsítheti a dolgot, ha az illető a bizalmunkba próbál férkőzni és rá akar venni arra, hogy pénzt, ajándékot küldjünk, vagy adjuk meg bankkártyánk vagy netbankunk belépési adatait.

Bárhol és bármikor...

Frizuraigazítás és már mehet is szelfi! A szerelmes asszony napjában több fotót is elküld szíve választottjának, igaz személyesen még nem is találkoztak csak az interneten, ott viszont oly annyira „megnyíltak” egymás előtt, hogy a jóhiszemű nő már szinte egész vagyonát odaadta ismeretlen hódolójának. Hogyan? Banki átutalással. Így hát az átvert asszony futhat a pénze után. Sajnos a történet nem egy romantikus filmből való, hanem számtalanszor megtörténik, bárhol és bármikor. Legutóbb a Mátészalkai rendőrkapitányság Bűnmegelőzés Angyalai Csoportja adta elő egy hasonló jelenetet, a közönségük figyelmét arra szerették volna ráirányítani, hogy ne dőljenek be, s ha a környezetükben találkoznak áldozattal, legyenek a segítségükre. Az online térben se szeri, se száma a bűncselekményeknek, sajnos bárki válhat áldozattá. A rendőrség felveszi a kesztyűt az arctalan ellenséggel szemben, de nagyon nehéz a dolguk az anonim elkövetőkkel szemben. Ezek az emberel álneveket, álprofilokat használnak, bottal üthetik a nyomukat, s sajnos a szerelmes asszonyok pénzével is ez a helyzet.

A rendőrség arra is felhívja figyelmet, hogy kezelje mindenki óvatosan a személyes adatait a közösségi médiában és a párkereső oldalakon egyaránt, a csalók általában az ismertebb online portálokat használják fel. Ne kapkodjunk el semmit, járjunk utána ki akar kapcsolatba lépni velünk. Sokan, ha már áldozattá váltak, a szégyenérzet miatt nem mernek feljelentést tenni. A hatóságok azonban arra bátorítanak mindenkit: jelezzék a problémát, mentsék a beszélgetések tartalmát, valamint az adott párkereső oldalon is jelenthetik a csalót.

Merjenek segítséget kérni

Dr. Szilágyi László, a vármegyei főügyészség korábbi szóvivője ilyen ügyekről számtalanszor beszélt lapunknak, és tanácsokkal is szolgált. Azt hangsúlyozta, hogy egyedülálló, 55–75 év közötti nők érzelmeit használják ki azok a csalók, akik az interneten megismerkednek a nőkkel, szerelmet, kapcsolatot, akár házasságot ígérnek, majd kitalált ürügyekkel arra veszik rá a nőket, hogy pénzt utaljanak nekik, a szerelem pedig hirtelen véget ér.

– A jellemző elkövetési mód az, hogy a közösségi oldalon az ismeretlen elkövető külföldi férfinak adja ki magát, ismerősnek jelöli be a magyar áldozatát. Kéri, vegyék fel egymással a kapcsolatot, s ehhez az elkövető egy jóképű férfi fotóját mellékeli. Ha a nő válaszol, hetekig vagy egy-két hónapig tartó beszélgetési folyamat kezdődik. A csaló egy történetet ad elő magáról, s elmondja, hogy egyedülálló férfi, aki a feleségét elveszítette betegségben, balesetben, s szeretne megismerkedni egy olyan magyar nővel, akivel együtt nevelhetnék fel a gyermekét, s ezért hajlandó Magyarországra költözni. Ahogy a szerelmes szavakkal elnyerte a csaló a nő bizalmát, rátér arra, hogy az utazásra, illetve a közös jövőjük biztosítása érdekében pénzre van szüksége.

Volt, aki néhány hónap alatt 6 millió forintot utalt át a csalónak, amihez kölcsönt vett fel, de olyan sértett is akadt, aki a házát is eladta, majd az így kapott összeget részletekben utalta el a csalónak – mondta dr. Szilágyi László, aki mesélt a gyanús jelekről is.

Elmondta, hogy könnyen felismerhető, ha a csaló nem tud magyarul és fordítóprogramot használ a levelezéshez, amely tele van helyesírási és tartalmi hibákkal; jellemző, hogy már a beszélgetés kezdetén drágámnak, szerelmemnek nevezi az áldozatát. Vannak olyan nők, akik ezt észlelik és ragaszkodnak ahhoz, hogy videóhívásban mutassa meg magát a „szerelmük”, ám ilyenkor mindig kifogást talál az elkövető. Gyanús lehet az is, hogy az elkövető megpróbálja őket elszeparálni a külvilágtól, azt kéri, hogy a nő ne beszéljen erről a családtagjainak, ismerőseinek. Amikor az első összeget elutalja a sértett, azonnal hosszabb üzenetet kap a csalótól, amelyben biztosítja a szerelméről, költői jelzőket használ a jövőbeni együttélésükkel kapcsolatban, és természetesen sok-sok szívecske, mosolygó fej is megjelenik az ilyen írásbeli üzenetek mellett.

– A legjobb persze az lenne, ha óvatosabban használnák az internetet a hölgyek és kevesebb adatot osztanának meg a világhálón magukról. Az elkövetők azokat a nőket választják ki, akik olyan fotókat tesznek fel magukról az internetre, amelyen egyedül láthatóak, nyaraltak valahol, de felkeltheti a bűnöző figyelmét az elegáns megjelenés, az értékes ékszerek, óra viselése is – mondta el korábban lapunknak az ügyész megerősítette: a legfontosabb, hogy még időben kérjenek segítséget a sértettel a családtagoktól, gondozóktól majd a rendőrségtől, hogy ne maradjanak büntetlenül a csalók.