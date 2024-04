Fontos a fiatalok toborzása

– Nagy hangsúlyt helyezünk a toborzásra annak érdekében, hogy minél több fiatal csatlakozzon hozzánk. Öröm, hogy vannak ifjú polgárőreink, s szinte minden iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, így a középiskolások kötelező 50 órás szolgálata is teljesíthető a sorainkban. Jó érzés, amikor úgy döntenek, polgárőrként is köztünk maradnak – hangsúlyozta Turóczi Kinga, aki nem véletlenül került az egyesületbe. Rendészeti szakon végzett, rendőri pályára készült, de az élet másként alakította sorsát, ám úgy érzete, tudását, elhivatottságát miért ne kamatoztathatná az egyesületben, amelynek másfél éve az elnöke lett.

– A családunk minden tagja polgárőr, a gyerekek ebben nőttek fel, a nagyobbik fiam ifjú polgárőrként szívesen vesz részt a munkában, a kicsi pedig már a civil életbe született bele, így tőle sem áll távol az önkéntesség – magyarázta Kinga, miért nem volt meglepő, hogy előbb tagja, majd vezetője lett az egyesületnek. Sőt nemrégiben arra kapott felkérést a polgárőrszövetség vármegyei vezetésétől, hogy Nyíregyháza 17 polgárőr-egyesületének munkáját koordinálja.

– A magas óraszám alapján mondhatjuk, hogy bárhol és bármikor találkozhatnak velünk az itt élők, szinte az életük részévé váltunk. Sokszor kapunk megkereséseket, kéréseket, s természetesen a helyi rendezvényeken is ott vagyunk. Vannak olyan, Erdei tornapályán rendezett programok, ahová évek óta visszahívnak bennünket – utalt a jó kapcsolatra Turóczi Kinga, de ugyanilyen szoros az együttműködésük a rendőrséggel, a helyi körzeti megbízottal és egyéb segítő szervezetekkel is. Gondoskodó szervezet a polgárőrség, nem véletlen, hogy a Gondosóra-kiosztásba is bekapcsolódott, az idén pedig az illegális hulladéklerakók felszámolása lesz a polgárőrség célkeresztjében. A jósavárosi polgárőrök, mint minden évben, idén is csatlakoznak a TeSzedd! Önkéntesen a Tiszta Magyarországért elnevezésű akcióhoz.

A jósavárosi polgárőrök évente több mint 2000 órában teljesítenek szolgálatot -Turóczi Kinga

Öröm és felelősség

– Időnként érkezik kérés, hogy közlekedési baleseteknél a helyszínbiztosításban vegyünk részt. Ilyenkor szolgálatban lévő polgárőreink azonnal a helyszínre sietnek, és segédkeznek, ameddig szükség van rájuk. A visszajelzések alapján részünk van abban, hogy a jósavárosiak nagyobb biztonságban érzik magukat, és a több mint 30 ezer lakosú lakótelep is biztonságosabbá vált, kevesebb bűncselekmény történik. Természetesen minden esetet nem tudunk megelőzni, minden ajtó mellett nem állhat rendőr vagy polgárőr, de a jelenlétünknek van visszatartó ereje – érzékeltette, miért fontos a jósavárosi s valamennyi polgárőrség, melynek tagjai méltán érdemlik meg a köszönetet.

Rendezvényekre is rendszeresen hívják a polgárőröket

Az elhivatottságukra példaként meséli azt az esetet, amikor a Sóstói-erdőben két iskolás gyerek eltűnt. Alig 10 perc alatt nyolc jósavárosi polgárőr csatlakozott a kereséshez, volt, aki civil ismerősöket is vitt magával.

– A gyerekek szerencsésen előkerültek, az ilyen pillanatokért éri meg ezt csinálni. Az elismerés, melyet a csapat közösen érdemelt ki, persze nagyon jólesett, örültünk neki, szeretnénk majd közösen is megünnepli, ám felelősséggel is jár. Hatalmas motiváció a tagjainknak, nem lehet kevesebbet, kisebb lelkesedéssel dolgoznunk, mert számítanak ránk a lakosok, ez pedig kötelezettséget jelent – utalt a jövőre. Ezek után is megmaradnak a hatóságok szemeinek, és gyűlnek a tablók, fényképek a szolgálatokról, az összetartó közösség munkájáról és életéről.