oncz Zsuzsa Békét és reménységet című száma, a Lions himnusza a Napsugár Gyermekkórus jóvoltából csendült fel kedden reggel a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskolában, amely helyet adott a jubileumi, tizedik Mindannyian mások vagyunk! elnevezésű tehetségnapnak. Demarcsek Zsuzsa főszervező szívhez szóló szavakkal indította az egész napos programot, majd virágcsokorral köszöntötte Belus Erika ötletgazdát. Tamás Attila, a házigazda szerepében azt hangsúlyozta, hogy a város összes iskolájával kiváló kapcsolatot ápolnak zeneiskolaként, és ők is sokat tesznek a tehetséggondozás területén. A Vikár-iskola igazgatója szerint ez a rendezvény is remek példa arra, hogy más művészeti ágak képviselői is tündököljenek, és meg tudják mutatni a talentumukat. Dr. Chrabák László, korábbi Lions-kormányzó is az elkötelezettségének adott hangot, szerinte ők a csiszolatlan gyémántok sűrűjében a csiszolás folyamatában tesznek sokat. Hunyadi János, a Magyarországi Lions Clubok Szövetségének alkormányzója Gödöllőről érkezett a rendezvényre:

– Amikor évekkel ezelőtt Demarcsek Zsuzsától hallottam róla, hogy Nyíregyházán milyen nagyszerű kezdeményezés valósult meg, arra gondoltam, hogy egyszer jó lenne személyesen is jelen lenni. Nos, itt vagyok, és elviszem a hírét, hiszen ritkán lehet látni egy helyen ennyi tehetséget – mondta Hunyadi János. Hozzáfűzte: – A több mint 100 éves Lions-mozgalom a világ legnagyobb egyesületi alapon működő jótékonysági civil szervezete, több mint 200 országban 46 ezer klubban másfél millióan vallják magukat tagnak, így Nyíregyházán is. Mottóm a következő: Keresd azt, ami összeköt! Nos, a kultúra, a zene, a tánc erre tökéletesen alkalmas.