Lehetőség és felelősség

Az ünnepélyes átadón Bardi Béla, Gyulaháza polgármestere köszöntő beszédében elmondta, a község egy óriási lehetőséget kapott, de az utóbbi évek nem teltek felhőtlenül, a pandémia és a háborús helyzet miatt is húzódott a kivitelezés.

– Úgy gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ilyen körülmények között is elkészülhetett ez a beruházás. Bízunk benne, hogy a kertészeti telepen öt éven keresztül piaci körülmények között fogjuk foglalkoztatnia dolgozókat. Természetesen azt szeretnénk, hogy hosszú ideig erősítse a település gazdaságát ez a beruházás, ami nem csak lehetőség, de óriási felelősség is – fejtette ki a polgármester, és a képviselőtestület nevében is azt ígérte, minden tőlük telhetőt meg fognak tenni a vállalt kötelezettségük teljesítéséért, az innovatív fóliatelep sikeres és eredményes működtetéséért.

Román István vármegyei főispán megerősítette, a nehézségeken csak közös erővel lehet túllendülni. – Az, hogy most itt állhatunk, azt mutatja, hogy sikerült az akadályok ellenére kivitelezni a beruházást. A kormány közfoglalkoztatási programja számtalan eredményt és értéket teremtett már meg itt a vármegyében: településeink sorra újulhattak meg, nagyon sok olyan embernek, akinek a munkaerőpiaci lehetőségek elérhetetlennek tűntek korábban, újra munkát tudtunk adni, és óriási sikerélmény, hogy a közfoglalkoztatás valóban átmenetet jelentett az elsődleges munkaerőpiacra. Ugyanis több tízezer ember került át a „rendes” foglalkoztatásba az elmúlt években – mondta Román István. A főispán megjegyezte: a kormányhivatal feladata az is, hogy összekapcsolja a munkavállalókat a munkaadókkal, hiszen sok munkalehetőség van a vármegyében.

Technológiai újítások

Réthy Pál közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár beszédében elmondta, hogy egy 2019-es rendeletben döntött a kormány arról a gazdaságélénkítő programról, amely hatékonyan hozzájárult az elmaradott települések hátrányainak csökkentéséhez, a helyi foglalkoztatás bővítéséhez, a vidék lakosságmegtartó képességének a növeléséhez.

– Amikor elkezdtük ezt a programot tervezni, 3178 települést vizsgáltunk meg, és 445-öt választottunk ki, akik potenciálisan alkalmasak lehetnek erre a fejlesztésre, s nyilvánvalóan megnéztük azt is, hogy korábbi közfoglalkoztatási programokra tudunk-e építkezni tovább. Összesen 127 olyan települést találtunk, ahol valamilyen szintű feldolgozó és termelő tevékenység folyt, s ezek olyan volumennel rendelkeztek, ami a helyi felvevő kapacitásokat meghaladták. Az első ötvenre tettünk javaslatot, amit a kormány elfogadott és ugyanezen elvek alapján választottuk ki a második és harmadik körben szereplő 50-50 települést is. Ma már azt tudom elmondani önöknek, hogy az első három körben 150 településből 93 részesült támogatásban, egy része belügyminisztériumi fedezetből, másik része pedig közfoglalkoztatási előirányzatból. Mintegy 19 milliárd forintból az első három ütemben 350 munkahelyet hoztunk létre – részletezte a helyettes államtitkár. Hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nagyon erősen vesz részt ebben a programban, hiszen 72 település érintett a 445-ből és 23 település szerepelt az első három körben.

Működő program

Réthy Pál az is kifejtette, hogy Gyulaházának komoly „előélete” van a közfoglalkoztatás területén, 2011 óta értékteremtő munkát ad helyben: állattartás, növénytermesztés, varrodai tevékenység, díszítővarrás, faipari és építőipari tevékenységekkel foglalkoztak eddig, most pedig az uborkatermesztésé lesz a főszerep.

– Különleges ez az üvegház sok szempontból. Megépült egy 8064 négyzetméter alapterületű fóliasátor, amelynek a teljes termesztési felülete 7776 négyzetméter. Megépült egy 1047 négyzetméter alapterületű kiszolgáló csarnok irodákkal, raktárakkal, hűtőházzal. Két darab 648 négyzetméter alapterületű páratároló, egy 1,2 megawatt teljesítményű biomassza tüzelésű fűtési rendszer, puffertartály 2,5 méteres magassággal, egy öntöző kutat is fúrtak a projekt keretében, valamint beszerezték a működéshez szükséges eszközöket, a növénytermesztési technológiát, és napelemrendszert is telepítettek. A fejlesztés tartalmazza a dolgozók betanítását, képzését is – sorolta a helyettes államtitkár, majd kifejtette, milyen sok innovatív elem van ebben a projektben: a növényházi fóliasátor üvegház szintű gépészettel és meteorológiai állomással is rendelkezik, a termesztőrendszer automatizált, számítógép vezérelt a klimatizálás, és a villamosenergia-ellátást napelemes rendszer segíti majd. Újdonság az is, hogy a növényház öntözési rendszere nagymértékben hozzájárul a fenntarthatósághoz is, az öntözővíznek az egyharmadát a növényházra hulló csapadékból származó víz fogja biztosítani kémiai tisztítás után. Réthy Pál hangsúlyozta, hogy 2011 óta ez a magyarországi közfoglalkoztatás legnagyobb beruházása a gyulaházi.

A legek települése

Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő a legek településének nevezte Gyulaházát: itt született Farkas Bertalan, a legelső magyar űrhajós, Bardi Béla a leghosszabban regnáló településvezető hazánkban, már 48 éve polgármestere Gyulaházának, akinek soha nem volt kihívója.

– És most itt van a közfoglalkoztatási program legnagyobb beruházása. Azonban ahogy elhangzott, ez nemcsak lehetőség, hanem felelősség is, hiszen nagyon komoly kötelezettségeket is kell vállalni, ugyanis piaci alapon működő beruházássá kell majd válnia. Az egész térség fontos részét képezi ez a fejlesztés – mondta az országgyűlési képviselő, és megosztotta azt az örömhírt, hogy a napokban aláírják a közelben lévő útszakasz megújításáról szóló előterjesztést, így az uborka nem rázós, hanem sima úton juthat el majd a feldolgozóipar szereplőihez.