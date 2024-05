Nyíregyháza. – Ki az, aki nagyon várja, hogy legyen saját, új laptopja – kérdezte dr. Balatoni Katalin a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény csillogó szemű, ünneplőbe öltözött diákjaitól és azonnal minden kéz a magasba emelkedett. A helyettes államtitkár meg is mutatta az eszközt, amit teljesen kihajtva tabletként is használhatnak, a szülői igények alapján az 5. 6. és 9. évfolyamos tanulók közül 26-an vették át a laptopot a szerdai délutáni ünnepségen.

A bárczis diákok dr. Balatoni Katalintól vették át az ingyenes laptopot

Fotó: Bednárik Mónika / Forrás: Kelet-Magyarország

Kinyílik a világ

Mint elhangzott, az országban még a nyári szünet előtt 193 ezer 702 notebookot osztanak ki 2581 köznevelési intézmény 3085 feladatellátási helyén. A még 2022-ben, a Klebersberg Központ indította program célja, hogy tanuljon a gyermek akár városban vagy vidéki intézményben, mindenkinek megteremtsék a digitális oktatáshoz az egyenlő hozzáférés feltételét. – Nem csak gépet kaptok, hiszen olyan fejlesztéseket végeztünk az elmúlt években, hogy az összes tankönyvet elérhetővé tettük, így több mint 200 ezer olyan digitális tartalom – kísérletek, okostérképek, animációk is vannak, amik a gyerekek tanulását, a pedagógusok munkáját segíti – mondta a helyettes államtitkár, majd a szülőkhöz fordult. – A gyerekeknek ezzel a géppel kinyílik a világ, de a mi, a felnőttek felelőssége, hogy ebben a világban megvédjük őket, megtanítsuk nekik, hogyan kell jól és jóra, biztonságosan használni a laptopot.

Felragyogtak a tekintetek, amikor a diákok hallották a saját nevüket, s kimehettek, hogy egy kézfogás mellett átvehessék a laptopot. Volt olyan kislány, aki örömében meg is ölelte dr. Balatoni Katalint, más boldog mosollyal szorította magához a gépet rejtő dobozt.

És a köszönet sem maradt el, a bárczis diákok nagyon ügyes kertészek, a papírmerítő műhelyükben elkészült tartókba saját maguk nevelte virágokkal ajándékozták a helyettes államtitkárt és Gaszperné Román Margitot, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját, akik nemsokkal később a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanulóinak adtak át 647 laptopot.

Óvó-féltő, fejlesztő intézmény

– Intézményünk saját nevelési igényű gyerekek nevelését és oktatását látja el. A most átvett eszközök számukra könnyebb hozzáférést nyújtanak az online forrásokhoz, a digitális tananyagokhoz. Biztosítja számukra az egyéni szükségletekhez igazodó, hatékonyabb tanulási lehetőséget – foglalta össze lapunknak Multné Dankó Ágnes, az iskola igazgatója, hogy miért fontosak ezek a laptopok a diákjaiknak. A Bárcziban óvó-védő környezetben 6-tól 25 éves korig oktatják, nevelik, fejlesztik a gyereket, jelenleg 250 diákja van az intézmények.

Az intézményvezető kifejtette: diákjaik nyitottak, pedagógusaik, gyógypedagógusaik arra törekednek, hogy a tanulók minél több élményhez jussanak, új élethelyzeteket is megéljenek, s munkájuk hatékonyságának köszönhetően diákjaik megállják a helyüket. A bárczis tanulók értelmi fejlődésükben különböző súlyossági fokban akadályozottak, így mindenkinek ennek megfelelően töltik fel a tananyagot a laptopjára, hogy a fejlődésüket, fejlesztésüket segítse, kommunikációs készségüket javítsa, de a laptopok segítik az önálló feladatmegoldást és biztosítják az önkontrollt is, hiszen azonnal visszajelzést kapnak a fiatalok, ha jól oldották meg a feladatot. KM