– Tiszavasvári egy szociálisan érzékeny város, a Tanoda és a Biztos Kezdet Gyerekház – amiből a település másik végén is szeretnénk egyet építeni – is azt jelképezi, hogy figyelünk a hátrányos helyzetűekre, a felzárkóztatásra szorulókra, és támogatjuk őket a mindennapokban. A tanodaprogramban januártól 30 fiatal vesz részt, akik délután két órától különböző oktatásokhoz, képzésekhez csatlakoznak. Június elejével a Biztos Kezdet Gyerekházban is beindul az élet, itt is harminc gyermek és szülő csatlakozhat a programhoz – ismertette a polgármester. Az épület bruttó 160 millióból újult meg kívül és belül egyaránt.

Motiválni gyereket és szülőt

Dr. Vinnai Győző választókerületében több tanoda és gyerekház működik. – A délutáni, nem formális foglalkozásokon nagyon nagy szerepe van a nevelésnek. A tanodákat a rugalmasságuk, a látásmódjuk és a nem szokványos módszertanuk miatt szeretik a gyerekek és a fiatalok, akik alapvetően nem tanulni járnak ide, hanem pallérozódni – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, s hozzátette: nagyon fontos a gyerekek mellett a szülők motiválása is.

– A készségfejlesztés, valamint a tanulás módszertanának, a csoportidentitásnak a kialakítása, a koncentráció erősítése a cél – valójában azt is mondhatnám, hogy közösségfejlesztés. Ezért olyan népszerűek a tanodák.

Küzdelem a lemorzsolódás ellen

– Örömteli, ami itt, Tiszavasváriban történik, és szerencsére nem egyedülálló – vette át a szót Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár. – A felzárkózásnak vannak alapkövetelményei és alappillérei, amikre támaszkodni lehet és kell is. Létrehoztunk az elmúlt években egy új intézménytípust és -rendszert, amit úgy hívunk, hogy Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház. Az előbbiből 180, míg az utóbbiból 177 van számos településen, hogy helyet, időt és lehetőséget biztosítson az oktatási intézményeken kívül is arra, hogy a gyerekek és rajtuk keresztül a családok megértsék, miért fontos, hogy a fiatalok ne morzsolódjanak le az iskolában, miért fog a hasznukra válni a tanulás.

– A másik fontos tartópillére az intézményrendszernek az a fajta közösség és közösségi akarat, ami mindezt meg akarja valósítani. Személyesen is megbizonyosodhattam róla, hogy a tiszavasvári városvezetés és a polgármester azokat is meg tudja szólítani és azoknak is jövőképet tud mutatni, akiknek több befektetett energiára van szükségük ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani másokkal.

– Az ilyen hozzáállásnak köszönhetően 2015 óta egymillióval csökkent azoknak a száma, akik súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek és nehéz szociális helyzetben vannak. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy ma egymillióval többen dolgoznak Magyarországon, mint tizennégy évvel ezelőtt. A Tanoda és a Biztos Kezdet Gyerekház az alapok megerősítéséről szól, mert csak ezekre lehet sikerrel építeni.