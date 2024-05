Pünkösd napján a Szentlélek ereje eltöltötte az apostolokat. Így megkezdődött az egyház küldetése, annak a közösségnek a küldetése, amely a megkeresztelt emberek személyében áll fenn. Ez a közösség arra hivatott, hogy Isten irántunk való szeretetéből élve, Isten irántunk való szeretetét váltsa tettekre, mások iránt megélt szeretetével. Mert, ahogy Márai Sándor írja: „Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.”

Ma is arra vágyunk, hogy legmélyebb szükségletünk, a szeretet iránti igényünk Isten és a másik ember által be legyen töltve, s ezáltal mi is másként lássuk a világot. A pünkösdi esemény nemcsak egyszeri és megismételhetetlen. Isten Lelke folytonosan kifejti hatását, hogy lelkiismeretünk szavát követve, bensőnkben az értelem és a szeretet szövetsége megvalósuljon, és tetteink által gyümölcsöt hozzon. Milyen nagy szükségünk is van erre! A szeretet és az értelem szövetségére! Hogy újra megtaláljuk az utat egymás felé. Hogy újra ki tudjuk mondani az örökül kapott, oly sokat jelentő szavakat: „szeretlek”, „fontos vagy nekem”, „kérlek, bocsáss meg”. Hogy újra megtanuljuk komolyan venni az „adott szó erejét” és hogy újra felfedezzük a régiek bölcsességét: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni”.

A Szentlélek ihletése szeretne elvezetni bennünket Isten velünk kapcsolatos szeretettervének felismerésére, hogy be tudjon tölteni minket és közösségeinket a nekünk készített jóval. És vannak is sokan, akik megszólítva érzik magukat, akik eljárnak a templomba, akik közösségi programjaink megszervezésén fáradoznak, akik egyszerűen csak meghallják a hívó szót, hogy a feltámadt Úr tanítványaiként közösségben éljék meg hitüket és a testvéri szeretetet.

Kívánom, hogy a nyárelő békéje, az útra hajló pünkösdi rózsák alázata, a reménységre hangolt ember várakozása belső megélésünkké váljon az idei pünkösdkor! Hogy aztán mi is ki tudjuk mondani a rácsodálkozás szavait: „Sok minden mennyire más, mint ahogy korábban gondoltam”.

- Juhos Imre, kisegítő lelkész -