Ahogy arról beszámoltunk, új köntösben fogadja a tanulókat az idén 40 éves nyírbátori Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda, ugyanis az intézmény átfogó felújításon esett át. A korszerűsített épületet és vadonatúj udvart csütörtök késő délután adták át. A rendezvényen ünnepi igét hirdetett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, az igei köszöntőt pedig dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Egyházmegye esperese mondta. Az átadóünnepségen jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Máté Antal, Nyírbátor polgármestere és dr. Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.

Napjainkban is aktuális

Dr. Fürjes Zoltán a jelenlévőknek elmondta, a kereszténység a magyarság megtartó ereje. – Anno, a történelem viharában többször is megóvta Magyarországot a hit, és manapság is támaszkodhatunk erre. A kereszténység olyan normákat ad, melyek a társadalmi együttélés alapját is képezik. A reformátusok köszöntése – Áldást, békességet! – napjainkban is rendkívül aktuális, hiszen a keleti szomszédunkban háború dúl, északon pedig a napokban történt egy szörnyű merénylet. A világban óriási békétlenség uralkodik, ezért áldás, hogy hazánkban béke van. Ez teszi lehetővé, hogy a közösségeink gyarapodhassanak, a gyermekeinknek egy boldog képe jövője rajzolódhasson ki – hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki arról is beszélt, az egyház a közfeladatok ellátásából is kiveszi a részét, amire jó példa a most megújult iskola is, ami a magas szintű oktatás-nevelés egyik letéteményese.