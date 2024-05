Bálintné Kis Beáta műszaki szakfordító volt már a vendégünk, hiszen az első külföldi missziós úti élményét már megosztotta velünk, a helyszín akkor Zimbabwe volt. A mai adásban négy év felejthetetlen pillanatait ismerhetik meg a hallgatók, az újabb állomás pedig a független óceániai állam: Pápua Új-Guinea. Beáta mesél majd a küldetésük céljáról, az ottani törzsekről, kultúráról, és azt is megtudhatjuk, hogy ki volt az első fehér emberek egyike, az hittérítő, aki meglátogatta a pápuákat közel 140 éve. Bálintné Kis Beáta könyvet is írt az ottani misszióról, ami a Garamut hangja címet kapta. Természetes a beszélgetésből azt is megtudhatjuk majd, hogy mi az a garamut.