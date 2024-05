A napokban tartotta éves beszámoló tag­gyűlését Tiszadada Polgárőr, Tűzoltó és Környezetvédelmi Egyesülete. A rendezvényen értékelte a dadaiak 2023-as tevékenységét Kalapos György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Polgárőrszövetség járási koordinátora, a tűzoltóság képviseletében Péter Tamás és Tóth Viktor, valamint Paronai János, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság vezetője és Németh Zoltán, a Tiszavasvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője.

– Az egyesület tagjai az elmúlt esztendőben is önkéntesen végezték feladataikat – mondta beszámolójában Tamás Benjámin, a település polgárőrségének parancsnoka. – Hetente egy-két szolgálatot végeznek személygépkocsival, a települési kamerákat pedig napi szinten kísérik figyelemmel. Kecskeméten sikerült olyan kapcsolatokra szert tennünk, hogy az ottani rendőrséggel közösen felszámoltunk egy illegális autóbontót a településen. A községben előszeretettel önkényesen foglalnak el elhagyott lakásokat illetéktelenek. Találkoztak polgárőreink olyan személyekkel is, akik már harmadszor kísérelték meg ugyanazt az ingatlant elfoglalni. A polgárőrautót főként az esti bevetéseknél használjuk, sokat segít a gyors felderítésekben – értékelte a tavalyi évet a parancsnok, s még hozzátette. – A bölcsőde átadásán, a falunapon, az iskolai ballagáson is felbukkannak polgárőreink, de ott vagyunk az önkormányzat által művelt mezőgazdasági területeken is, így sikerült rendőrkézre juttatni egy burgonyatolvajt.

Jánosi Tamás ÖTE-parancsnok arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt évben szerencsére kevés tűzesethez riasztották őket, és azok sem voltak súlyos esetek – tudósította szerkesztőségünket Tarnai László.