A több mint 300 millió forintos, teljes felújítás után modern, 21. századi körülmények között fogadhatja az állampolgárokat a Záhonyi Járási Hivatal. A keddi ünnepélyes átadáson részt vett Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki hangsúlyozta: nem először jár ilyen apropóból a vármegyében.

– Ez jól mutatja, hogy a közigazgatás vezetői elkötelezettek arra, hogy a vármegyében javítsák a közigazgatásban dolgozók életkörülményeit, hogy az állampolgároknak kedvező találkozási pontokat teremtsenek az állammal, hogy tökéletesen képviseljék azt a filozófiánkat, hogy az államnak adnia kell magára. De az állam nem csak azért van, hogy megsegítse az embereket, hogy nehéz helyzetbe kerüljenek. Ez is nagyon fontos, sőt talán a legfontosabb feladata. De van egy másik feladata is, és ez az épület tökéletesen kifejezi ezt is, a közigazgatásnak meghatározó szerepe van versenyképesség erősítésében – fogalmazott a miniszter ünnepi beszédében.