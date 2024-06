Egyre több horgász szeret versenyezni. Szeretik a kihívásokat, az izgalmakat, az adrenalinszint emelkedését. A versenyzők rá vannak kényszerítve arra, hogy állandóan kattogjanak az agytekervények, újabb és újabb módszerekkel, csalikkal próbálkozzanak a halak megfogása érdekében.

Két fordulót rendeznek

A vármegyei versenyélet színesítésére, fellendítésére született meg tavaly a Halcatraz-Aventus Kupa, amit több szakágban – feeder, method, úszós – rendeztek meg a Leveleki-víztározó északi gátjánál.

A tavalyi kezdeményezést nagy örömmel fogadták a horgászok, ezért az idén is megrendezik a sorozatot Sveda Tamás szervezésében.

A választás azért esett a Leveleki-víztározó északi gátjára, mert több mint 400 méter hosszú egyenes szakaszról van szó, s akár 40-50 pálya is kialakítható rajta.

Június 8-án és 9-én a feederbajnokság két fordulóját már megrendezték, június 22-én és 23-án a methodbajnokság két fordulója következik. A Halcatraz-AventusFloat Cup (úszósszakág) első fordulója július 6-án, a második fordulója július 28-án lesz, a kötelező edzés pedig július 5-én.

A legjobban szereplők fordulónként is kapnak jutalmat, valamint összesítik a két forduló eredményét is.