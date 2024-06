Telített vízelvezető árkok, és a "hogyan továbbról?" töprengő gondterhelt emberek. Ez a kép fogadta munkatársunkat hétfőn Tiszanagyfaluban. A településre is lecsapott a hétvégi vihar, s a dió nagyságú – és helyenként annál is nagyobb – jég, továbbá a hirtelen érkező, nagy mennyiségű csapadék nyomai napokkal a vihar után is jól láthatóak voltak. Az önkormányzat munkatársai fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy eltávolítsák a kertekből és a pincékből a vizet, szinte szünet nélkül zúgtak a szivattyúk. Nincs azonban könnyű dolguk, hiszen mint megtudtuk, rövid idő alatt 220 milliméter csapadék hullott a településre, ami az átlagos éves mennyiség mintegy harmada. A vihar következményeit mutatta meg lapunknak Margó néni, aki évtizedek óta él a településen.



Soha nem látott vihar

– Ha visszaemlékszem az elmúlt évtizedekre, soha nem voltak ekkora viharok, mint az elmúlt években. Néhány éve az előtetőmet szakította le a szél, most megúsztam pár lyukas redőnnyel és a beázott melléképülettel. A kert már más kérdés, az egészet beborította a víz, és bár hétfőre sokat apadt a szint, a szomszéd telke és az utca alsóbb szakaszai még mindig el vannak árasztva – árulta el az idős hölgy. Arról is beszámolt, a vetemény nagy eséllyel odalesz, mivel amit nem vert el a jég, az hosszabb ideig víz alatt állt.

– Szombat éjjel 9 óra körül érkezett a vihar, közel 5 centiméteres jéggel – bár ez elszórtan jelentkezett, nem érintette a teljes települést – ezt már Rudolf János Ferencné, a település polgármestere mondta el lapunknak. Azt is közölte, főként a palatetős családi házak tetőszerkezetét rongálta meg a jég, és több ingatlan is beázott.

– Több előtetőt beszakított a jég, és ami még vidéken különösen nagy fájdalom, a vetemények is tönkrementek. Bejártam a települést vasárnap, felmértük a károkat, és tájékoztattuk a lakosságot, hogy kihez fordulnak. Szerencsére egy-két kivételtől eltekintve mindenkinek van biztosítása. A munkatársaink folyamatosan szivattyúznak, hogy eltávolítsuk a vizet a telkekről, ahogy a vízügyesek is bekapcsolták a nagy teljesítményű szivattyúkat. A szomszéd településen is szívják a vizet, hogy növeljék a csatornák kapacitását – tette hozzá a polgármester, aki nagyon hálás a település lakóinak az összefogásért, hiszen voltak, akik eszközökkel segítették a kármentesítést, míg mások hasznos jó tanácsokkal.

(A jégkárról készült helyszíni riportunkat hamarosan folytatjuk.)