Diákvállalkozók: a fiatalok jól tudják, nem könnyű egy vállalkozást beindítani. Nem elég egy jó ötlet, nem elég az üzleti terv elkészítése, az egészet el is kell tudni adni. Összetett munkafolyamatról van szó, amit meg kell tanulni. S minél fiatalabb korban teszi ezt valaki, annál nagyobb eséllyel léphet a vállalkozói életbe. Ezek a gondolatok késztették arra a Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesületet, hogy indítson egy projektet ,,Képezzünk fiatal társadalmi vállalkozókat!” címmel. El is indította a programot a határon túli SF Anton Alapítvánnyal együtt, hogy a Nyíregyházán és a Partiumban élő, illetve a két térségben lakó 14-18 éves fiatalok számára vállalkozói ismereteket nyújtsanak szakemberek bevonásával. A több részből álló képzési folyamat utolsó állomását csütörtökön Nyíregyházán a Chloé New Yorkban Étterem rendezvénytermében tartották, ahol a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum és Kollégium 10. osztályos diákjai expó formájában mutatták be ötleteiket, illetve a vállalkozásaikat. A rendezvényen részt vettek azok a nagykárolyi középiskolás fiatalok is, akik szintén képzést kaptak vállalkozási ismeretekből, előző nap ők mutatkoztak be otthon a nyíregyházi diákoknak.

Diákvállalkozók: az expó megnyitóján Kovács László, Baracsi Endre, Szabó Tamás

Fotó: Gazdag Mihály

Diákvállalkozók: félúton vannak



A vendégeket Kovács László, a projektet megszervező Fiatalok Kulturális Szövetsége Ifjúsági Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédét egy motivációs idézettel kezdte:

– Hidd el, megteheted, s már félúton vagy! Gyakran gondolok arra, hogy a csapatoknak az elején milyen nagy falatnak tűnt egy vállalkozás megtervezése és felépítése, de a képzéseknek köszönhetően sikerrel vették az akadályt. Szép és tartalmas út áll a fiatalok mögött. S ennek a végállomása ez az expó.

A diákok vállalkozási expóját Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg.

– A mai világunkban már elengedhetetlen a vállalkozói szemlélet, s éppen ezért örömmel látom, hogy milyen sok fiatal foglalkozik az alapjaival, illetve mindennapossá tételével. Számukra már fontos kifejezés az üzleti terv, a marketing. Ez az a szemlélet, amit nem lehet elég korán kezdeni, amivel nem lehet elég korán megismerkedni. Köszönöm a pedagógusok felkészítő munkáját is, hiszen ha az életre akarjuk felkészíteni a következő generációt, akkor a várható kihívásokkal meg kell ismerkedniük minél hamarabb. Örülök annak, hogy az ifjúsági egyesület hidat képezett Nagykároly és Nyíregyháza között, s ez a híd mindenkinek a hasznára válik. Bízunk abban, ha valóban kiszélesedik a schengeni határ, akkor gazdasági előnnyé és gazdasági haszonná is válik mind a két térség szempontjából. Remélem, akik itt vannak fiatalok, később ők lesznek a saját térségük és lakóhelyük gazdasági vezetői, és kovászként tudnak majd szerepelni, s a most megszerzett tudást tudják majd hasznosítani az adott közösség érdekében.