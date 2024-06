Korszerű körülmények között

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő is, aki szerint az egészségügyben dolgozók olyan értékeket képviselnek, melyeket nem lehet megkérdőjelezni: támaszt jelentenek a betegeknek, az elesetteknek. Lelki értelemben is hárul rájuk teher, mert mindig odafigyeléssel, türelemmel kell lenniük mások felé. Semmelweis küzdelmes élete és bátorsága legyen példa előttük, hiszen a tudós orvos túl mert lépni elődei tudásán, s ezzel anyák ezreit mentette meg.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere személyesen adta át az elismeréseket az egészségügyi dolgozóknak, védőnőknek. Azt hangsúlyozta: a város feladata, hogy a magas színvonalú munkához a kornak megfelelő környezetet biztosítson számukra.

Új kihívások

Nyíregyházán 25 védőnő dolgozik szerte a város iskoláiban. Drotárné Koczka Erika több mint 30 éve van a pályán, elmondta: a kihívások mellett sok öröm is van ebben a szakmában. A változásokban pedig lehetőségek is rejlenek, a segítő szakmákban ugyanis elengedhetetlen a megújulás, mely formálja őket is. – A fiatalok körében folytonosan fellelhetők új jelenségek, kihívások. Az okosesz­közösk túlzott használata vagy a dohányzás is ilyen, melyekről sokat kell nekik beszélnünk. Az egészségnevelés az egyik fő feladatunk, ezért arra hívjuk fel a figyelmüket, hogyan mondjanak nemet, hogyan tudják ezeket a problémákat jól kezelni. A világ gyorsan változik, s nekünk is változni kell vele. Azt is tudjuk, hogy a fiatalok felvilágosítása, tájékoztatása ma már nem merülhet ki egy előadásban, minél színesebben, minél változatosabban kell felkészülnünk a kérdéseikre – mondta a védőnő, aki azt is elárulta, bár a tanév véget ért, de a nyári táborokban egészségügyi felügyeletet tartanak majd