Eddig csak a film­vásznon láthattunk ahhoz hasonló jelenetet, mint ami a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium diákja, Jeles Anna nevéhez fűződik. A mindössze 17 éves amatőr lovas élete második győzelmét a Németh Ferenc-emlékkupa egyik állomásán, a Kincsem Parkban úgy szerezte meg, hogy az utolsó kanyart a mezőny második feléből kezdte, majd egyszer csak megindultak Flower of Paradise-szal, és végül mindenkit megelőzve az első helyen értek célba. A nyíregyházi fiatal lánnyal a versenyzésről és a lovaglás élményéről beszélgettünk.

Egy nem mindennapi élmény

A Németh Ferenc-emlékkupa egy hat futamból álló versenysorozat, amit minden évben megrendeznek, az előbb említett verseny volt az idei első állomás.

– Nem gondoltam volna a verseny előtt, hogy képesek lehetünk a győzelemre, éppen ezért hatalmas élmény volt számomra. A start nem sikerült túl jól, de utána belelendültünk: szinte végig a fal mentén vezettem a lovamat, majd két másik ló között surrantunk át a végén, így értünk be a célba – részletezte az amatőr lovas, s elárulta: a ló pontosan tudja, mikor van itt az ideje annak, hogy nekiiramodjon, de természetesen az is sokat számít, hogy a lovasa jelezzen neki: szabad a pálya.

– Többször visszanéztem a futamot, ilyen az ember életében szinte csak egyszer fordul elő – folytatta, és hozzátette: nem volt mindig ennyire összeszedett. Tavaly Paradise-nak komoly problémái voltak a patájával, kétséges volt, hogy egyáltalán újra versenyezhet-e. Augusztusra viszont felépült annyira, hogy folytathassa – mesélte Anna, akitől megtudtuk: a lóversenyszezon általában márciustól novemberig tart. A legnívósabb verseny a Magyar Derby és Divat Fesztivál, mely az ország legelegánsabb szabadtéri programja. Idén július 5–7. között rendezik, s Annáék számára is az lesz a legfontosabb hétvége.

Pontozzák a pacikat

Anna arról is mesélt, hogyan lehet valakiből versenyző.

– Amikor valaki engedélyt akar szerezni, az amatőr lovas és a zsoké kategóriák közül választhat, és miután legalább három versenyt teljesítettek, a lovakat is kategorizálják. Minél jobbak a helyezéseik, annál több versenyen indulhatnak – magyarázta Anna, aki arra törekszik, hogy még több tréner szavazzon neki bizalmat.

– Minden trénernek megvannak a munkalovasai, akik futtatják a lovaikat a versenyeken. Nyíregyházán beugrósként jelenleg ketten állunk a trénerek rendelkezésére, természetesen elsősorban mindig egy zsoké kiválasztásán gondolkodnak – mondta, és úgy fogalmazott: a lovaglás élményét nem lehet szavakba önteni.

– Nálam gyerekkorban alakult ki a szerelem. A nővérem előbb kezdte a versenyzést, de akkor még nem gondoltam, hogy egyszer én is belevágok. Először a díjugratás érdekelt, majd a pónigalopp világa átvezetett a lóversenyekre. Azért tartom fontosnak, hogy a szülők engedjék, hogy a gyerekük lovagoljon, mert ez egy megmagyarázhatatlanul jó érzés, amikor meglátom Paradise-t, az egyszerűen felemelő. Úgy gondolom, az is jó, ha a szülők eleinte csak azért viszik ki a gyerekeiket egy istállóba, hogy megsimogathassák vagy leápolhassák a pacikat – mondta Anna, akinek komoly tervei vannak a jövőre, most azonban inkább csak a közeliekre koncentrál.

– Jelenleg lépésről lépésre haladok, s szeretném megnyerni az emlékkupát, ez most a legfontosabb szá­momra.