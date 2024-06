Otthonra találnak a vadfarmon

Őzgidákkal rendszeresen találkozik a Nyírbátorban élő Mezei János, a helyi Báthori István Vadásztársaság tagja, aki 2015 óta vadfarmot működtet engedéllyel.

Mezei János és lánya, Lili tavaly fogadták be ezt a gidát

Fotó: Mezei Jánosné / Forrás: Mezei János

– Tavalyelőtt és tavaly is hoztak be hozzám őzgidát. Mint a gidák megtalálói elmondták, hozzáértek a fiatal állathoz, hogy nincs-e megsérülve, ezek után már nem merték otthagyni, mert mi lesz vajon vele, ha az anyja is elhagyja, mert megérzi rajta az ember szagát. Mielőtt hozzáérnénk az őzgidához, érdemes alaposan körbenézni, mert a suta lehet, hogy ott van a közelben, és csak arra vár, hogy az emberek továbbmenjenek. A vadfarmom befogadja az őzgidákat, de az idén még nem keresett senki sem ilyen kéréssel.

– A suták egyébként mostanában kezdenek elleni, s az ellés átcsúszik majd júliusra is, a párzás, az üzekedés ugyanis tavaly megcsúszott. Rendszeresen járom a lányommal a vadászterületünket, de még gidát az idén nem láttam, pedig sok őz él a területünkön. Tavaly ilyenkor már sok gidát láttam – magyarázta Mezei János.

Megszokták már a környezetet

Hogy lehetne megelőzni, hogy a kaszálógépek ne pusztítsák el a gidákat? – merengett el a kérdésen Mezei János.

– Talán valamilyen vadriasztót kellene felszerelni a gépekre. Nem minden alkalommal lapul le a földre a gida, van arra is példa, hogy a zajra feláll és menekül. Általában egy gidája van a sutának, de olykor vannak ikergidák is.

Mi lesz az őzgidákkal, amik bekerülnek a vadfarmra? – kérdeztük Mezei Jánostól.

– Felnevelem az állatokat, de már egyiket sem engedem vissza, mert annyira megszokta az emberi környezetet, hogy már nem tudna a maga erejéből megélni, előbb-utóbb elpusztulna. Olyan veszélyek leselkednek rá, amikre nincs felkészülve.