Elrepült két esztendő, s 2024-ben ismét megrendezik Nyíregyházán a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált, aminek a hagyományokhoz híven az idén is a Kodály Zoltán Általános Iskola lesz a bázisa. Az augusztus 15-től 21-ig megrendezendő fesztiválra érkeznek énekkarok többek között Németországból, Hollandiából, Olaszországból és Tajwanról is. A távolról érkező kórusok adnak vidéki koncertet többek között Vállajon, Nagyecseden, Nyírbogáton és Tiszadadán is. Az idén sem marad el a folklór est és a minősítő verseny, a záró gálát pedig a Continental Arénában rendezik meg. A fesztivál kísérőprogramjaként lesz karvezetői kurzus is.