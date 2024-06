Változik a napi ritmus

Általános jelenség, hogy a vakáció alatt felborul a gyerekek napirendje és ezzel együtt az étkezési ritmusuk is. Nem csörög a vekker reggel, tovább alszanak, és sok esetben kihagyják a reggelit, ami rendkívül káros. Az lenne az ideális, ha nyáron is többször kis mennyiségben étkeznének, hiszen a nagy hőségben csak tovább terheli az anyagcserét a kiadós mennyiség, ezért az adagokra nem árt odafigyelni.

– A megszokott hétköznapokhoz képest a szünidő szinte mindenki számára hoz egy kis változást a napi beosztásban, életmódban, táplálkozási szokásokban, de pórbáljuk meg a gyerekekkel betartatni a napi ötszöri (három nagyobb és két kisebb) étkezést. Ha a gyermekek otthon maradnak, készíthetünk nekik szendvicset lehetőleg teljes kiőrlésű pék­áruból, amibe tehetünk zsírszegény felvágottat, sajtot.



Mit egyen reggelire? Szendvicskrémeket, főtt tojást

– A különböző szendvicskrémeknek (pl. túróból, zöldségekből) is nagy divatja van, ezekhez tegyünk friss zöldséget, mert így lesz egészséges. S itt jöhet a nagyobb gyerekeknél az önállóságra nevelés, ők már maguk is elkészíthetik reggelijüket, sőt akár a család többi tagját is meglephetik vele. A szendvicsen kívül csinálhatnak maguknak főtt tojást, tojásrántottát, sült virslit, teát – folytatta a szakember, s kiemelte: nyáron sem maradhatnak ki az étrendből a főtt ételt tartalmazó étkezések.

– Ha hétköznap nehezen oldható meg a főzés, érdemes hétvégén annyival többet készíteni, hogy egy-két adagot le lehessen fagyasztani belőle, amit a kisebbek is meg tudnak melegíteni maguknak. Ezzel nemcsak változatossá tehető az étrend, de azt is könnyebben tudjuk kontrollálni, hogy mit és mennyit eszik a gyermek napközben. Figyeljünk rá, hogy elég időt töltsenek a gyermekek a szabadban, és mozogjanak, ha többet vannak a szabad levegőn, nemcsak fáradtabbak, de éhesebbek is lesznek, nem lesz gond az étvágyukkal – jegyezte meg humorral Sorosinszki Katalin, aki felhívta a figyelmet arra is, nyáron a hűtőszekrényben van a legjobb helyük az ételeknek, nehogy megromoljanak. Végül megerősítette, hogy a nyári szabadban töltött étkezések a legjobb alkalmak arra, hogy a kisebbek játékos formában megismerjék az alapanyagokat, a különböző élelmiszereket, és szívesen megegyék a belőlük készült fogást, még a „nemszeretem” zöldségből is, főként, ha „saját” főztjükről van szó. KO