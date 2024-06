A képregény háza-táján mindig történik valami, az idei év is bővelkedett eseményekben. Volt szomorú pillant, de szép és érdekes programokból sem volt hiány.

Május 12-én rendezték meg a 19. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál, ahol átadták az Alfabéta- és Korcsmáros Pál-díjakat. Ezt követte a Comic Con, közben futott a Gaming Expo is, és persze voltak képregénybörzék is országszerte, így Nyíregyházán is. Ezekről is beszélünk mai vendégünkkel, a képregények szakértőjével, Kertész Sándorral, aki egyebek mellett a Magyar Képregény Szövetség, a Kilencedik Művészeti Alapítvány kuratóriumi tagja.