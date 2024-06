A népzene talán legfőbb sajátossága az összetartó erő, a közös stílushagyomány. A magyar népzene jellegzetessége a sokszínűség, akárcsak mai podcast vendégünknek, Hajdu Ágotának, a Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola citera és népdalének pedagógusának, akinek tanítványai országos és nemzetközi zenei fesztiválokon is kiemelkedő eredményeket érnek el. A mai interjúban többször is szóba kerül majd annak a magyar húros hangszernek a fontossága, melyet pengetéssel szólaltatunk meg, rávilágítunk arra, mennyire is fontos a zenével való fejlesztés, és megtudhatjuk azt is, mit is jelent a nyíregyháziak által olyannyira kedvelt, ismert szakembernek maga a népzene, a népdalok szeretete.