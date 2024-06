2024-ben két plakátpályázatot hirdetett Iserlohn a fiataloknak: A mentők, rendőrök, tűzoltók tiszteletet érdemelnek! Mindenki! Mindig és mindenütt! címmel, valamint Elsőszavazó lettem témában.

A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói ezúttal is remekeltek alkotásaikkal. Mindkét versenyben elnyerték az első díjat, sőt, az európai uniós választásokhoz kapcsolódó „Elsőszavazó lettem” című pályázaton az első öt helyezést is ők érték el. A művészi elismerés mellett mindannyian részesültek pénznyereményben is.

A díjátadó eseményre idén két művészetis tanuló (a két legfiatalabb díjazott, Bártfai Lili és Magyar Zsanett) az iserlohni testvérvárosi bizottság meghívásából négy felejthetetlen napot tölthetett a gyönyörű német városban. A díjátadás és plakátkiállítás-megnyitó mellett számtalan programmal kínálták meg a vendégeket, többek között iskolalátogatással, színházlátogatással, kirándulással.

Az Elsőszavazó lettem plakátverseny helyezettjei:

1. Simon László (19)

2. Olajos Emese Hajnalka (19)

3. Lukács Viktória (19)

4. Bártfai Lili (15)

5. Magyar Zsanett(17)

A mentők, rendőrök, tűzoltók tiszteletet érdemelnek! Mindenki! Mindig és mindenütt! plakátverseny első helyezettje: Simon László.

A plakátokat az utcán is láthatták a járókelők Iserlohn városában.





-Forrás és fotók: Nyíregyházi Iserlohn Bizottság