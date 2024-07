Bár a diákok már önfeledten töltik a nyári vakáció napjait, szívesen emlékeznek vissza a mögöttük hagyott tanév közösségi napjaira.



Lépcső a kövekből

Ilyen különleges esemény volt Nyíregyházán az, amikor valódi összetartozás valósult meg a Szent Imre Katolikus Gimnáziumban a nemzeti összetartozás napján, ugyanis az oktatási intézmény pedagógusai és diákjai a testvériskolák képviselőit látták vendégül. Érkeztek vendégek a Szent István Líceumból Munkácsról, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumból Szatmárnémetiből és Szepsiből a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpontból. A fiatalok közös megemlékezésen vettek részt, irodalmi-zenés összeállítást mutattak be a Szent Imre Katolikus Gimnázium 8. évfolyamos diákjai Ványiné Kundrát Valéria és Takács Zsolt Gusztáv tanárok felkészítésével. Tormássiné Kapitány Ágotha főigazgató asszony köszöntőbeszédében a következőket hangsúlyozta:

„Nemcsak emlékezni, hanem ünnepelni is jöttünk, hiszen a békediktátum gyászkeretét nemzeti színekre cserélte 2010-ben a Magyar Országgyűlés, s a magyarság részekre szakításának gyásznapját nemzeti összetartozásunk napjává emelte. Több mint száz évvel a békediktátum után mi, magyarok bátran kihúzhatjuk magunkat, megmaradtunk. Ahogyan Széchenyi István tanácsolta:

»Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.« Igen, ami követ ránk dobáltak, abból mi, magyarok felépítettük azt a lépcsőt, amelyen a megalázottságból, megtörtségből kiemelkedtünk, és leküzdöttük a kommunizmus hosszú évtizedeit is. Ma már nyíltan beszélhetünk Trianonról, és természetes, hogy felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és magyarországi fiatalokkal együtt gondolkodhatunk a közös jövőjükről. Mert van közös jövőtök, rajtatok, fiatalokon múlik, hogy 100 év múlva is magyar szótól lesz-e hangos a Kárpát-medence. E hittel és reménnyel tartjuk fontosnak a találkozást, az együtt ünneplést, emlékezést. Váljon az összetartozás örömteli élménnyé mindannyiunk számára.”



Helytörténeti séta a városban

A műsor után koszorút helyeztek el az iskolák vezetői a gimnázium rózsakertjében található Összetartozás Emlékművénél. Rövid pihenő és ebéd után a diákok ismerkedtek egymással, és megtekintették a gimnáziumot. Délután Ilyés Gábor helytörténész vezetésével egy belvárosi sétát tettek, majd bekapcsolódtak a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége városi szervezetének megemlékezésébe, amit a Nemzeti Összetartozás Emlékművénél a Hősök terén rendeztek meg.

A napot őrtűzgyújtás zárta a Szent Imre Kollégiumban, ahol Konzili Ignác kollégiumi vezető gitárkíséretével énekeltek, majd imádkoztak a békéért, és búcsút vettek egymástól. A trianoni békediktátum fájó emlék minden magyar számára, de a programban részt vevők mégis az összetartozás boldog és élő élményét vitték magukkal. Mindenki megélte, hogy magyarnak lenni jó, és hogy a közös emlékezést folytatni kell! Fontosnak érezzük Wass Albert örök érvényű gondolatát: ,,Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen” – tájékoztatta szerkesztőségünket Csernyus Enikő és Ilyésné Tóth Viktória pedagógusok.