Egyiptomból, Olaszországból, Észtországból, Belgiumból és az Egyesült Királyságból is érkeztek hallgatók, akik számára az egyetemi campus területén igényes felszereltségű apartmanokat, napi háromszori étkezést, és magas szakmai színvonalú, akkreditált képzést, valamint tankönyveket is biztosítanak. Tavaly ösztöndíjprogramok támogatásával érkeztek a hallgatók, idén pedig már költségtérítéses formában is vesznek részt diákok a Magyar nyelv és kultúra nevű kezdő, középhaladó és haladó szintű kurzusokon, amelyeket délutánonként színes kulturális programok egészítenek ki.

Dr. Kiss Kálmán tankönyveket és ajándékot adott az egyetemen a külföldi diákoknak

Fotó: Sipeki Péter

– Ez egy egyedülálló lehetőség, hogy tanuljunk egymástól, hidakat építsünk kultúrák és világok között. Ez a két hét természetesen nem elég, hogy valaki elsajátítsa ezt a nagyon nehéz, bonyolult nyelvet. Sokk lesz a kezdőknek, de a kollégák mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy hasznosan és szórakoztatóan is teljen el a Nyári Egyetem – mondta mosolyogva köszöntő beszédében dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora, és megjegyezte: az ide érkező diákok a nyelvtanulás mellett betekintést kapnak a magyar történelembe, kultúrába, a vármegye természeti csodáiba is, valamint szeretnék megmutatni az igazi erejét ennek a világviszonylatban kisebb egyetemnek az ország keleti felében.

Pezsgő egyetemi élet

A délutáni és esti kulturális programok keretében – amelyek között tokaji és szatmári kirándulás, étel- és borkóstolás, skanzen- és vadaspark látogatás is szerepel – a résztvevők megismerhetik a térség értékeit, nevezetességeit is. Egy különleges meglepetés is várja a kurzusok művészetkedvelő és zeneművész hallgatóit, ugyanis részt vehetnek Nyíregyháza világhírű kórusa, a Cantemus Gyermekkar próbáján, amelyet Szabó Dénes Kossuth- és Liszt-díjas díjas karnagy, a Nemzet Művésze vezet.

Halkóné dr. Rudolf Éva a felsőoktatási intézmény kancellárja a megnyitón kifejtette, hogy az egyetem most telt házzal működik, így sok lehetőség van az ismerkedésre is. Felhívta a külföldi diákok figyelmét arra, hogy bár rengeteg programot szerveztek nekik a Nyári Egyetemen belül, de az intézmény egyéb rendezvényein is szívesen várják őket. Reményét fejezte ki, hogy ez a 2 hetes kurzus, és Nyíregyháza is egy örök emlék lesz a számukra, majd megköszönte a szervezők munkáját, hogy idén is létre jöhetett a Nyári Egyetem.