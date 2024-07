Hajzer Judit nyírszőlősi kertjében káprázatos írisz-fajtagyűjtemény található. Bár az idei tavasz egy hónappal is korábban érkezett, és a természet hirtelen felmelegedésével nagyon hamar s gyorsan bontotta ki a virágok szirmait, így ezek gyorsan el is virágoztak. A szokásos, máskor majd egy hónapig is tündöklő különféle íriszfajták most szinte alig két hét alatt el is virágoztak. A több száz egyedből álló gyűjtemény szebbnél szebb, szemet kápráztató írisztövekből áll, amelyek páratlan, különleges színekben díszlenek.

Némethné Csubák Éva