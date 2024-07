Az elmúlt napokban Észak-Olaszországban vendégszerepelt a Cantemus Gyermekkórus Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezetésével. Az ottani Coro Polifonico Trichiana elnevezésű együttes immár jó pár éve szervez olyan koncerteket, amelyekre nemzetközi hírnévre szert tett együtteseket hív meg, ezzel is lehetőséget teremtve a helyi közönségnek a kulturális kapcsolatteremtésre, beszélgetésre, találkozásra.

A Coro Polifonico Trichiana régóta ápol szakmai és baráti kapcsolatokat a Nyíregyházi Cantemus Kórussal, s ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy korábban a Cantemus Fiúkórust, az idén nyáron pedig a Cantemus Gyermekkart hívták meg. Az elmúlt szombaton az esti órákban a trichianai apátságban adott hangversenyt a nyíregyházi együttes.



Fotó: Cantemus



Magyarul énekelt a közönség

Az élményekről a következőket írta többek között Kiss Bogi a kórusintézmény közösségi oldalán vasárnap: „Fárasztó napunk volt, de élményekkel teli! A szurdokban tett 2 órás túra csodálatos látványt nyújtott számunkra. A templom, amiben este felléptünk, telt házas volt. Összesen 4 kórus lépett fel. Nagyon kedves fogadtatásban részesültünk, még magyarul is énekeltek nekünk. A műsorunk mintegy fél órán keresztül tartott, de a lelkes közönség miatt több extra számot is előadtunk. Az előadás végén Dénes bácsi megtanította a nézőknek a »Jő már az este« című dalt, és együtt énekeltünk velük. Ezt követően a többi kórus tagjaival együtt pizzáztunk. Szép és tartalmas nap volt ez számunkra, amit soha nem fogunk elfelejteni.”

Az élmények ezzel még nem értek véget, ugyanis a nyíregyházi diákok hétfőn megcsodálhatták Velence csodálatos épületeit, templomait, hídjait, gondoláit.

Alig érkeznek haza Észak-Olaszországból a kórustagok, már a hétvégén útra kelnek, mert a Távol-Kelet vár a művészeti együttesre és a karnagyra: július 13-án először Hongkongba repülnek a fiatalok egy világfesztiválra, amelyen a legjobb énekkarok vesznek részt. Hongkongból Japánba utazik majd az énekkar, ahol több koncertet is adnak a fiatalok. A felkelő nap országában a házigazda az ottani Fény Kórus, illetve Mager Sachiko karnagy lesz, akit szintén szoros kapcsolatok fűznek a Nyíregyházi Cantemus Kórushoz.



