Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb településen indul el a CYEB energiakereskedő vállalat lakossági LED-csereprogramja. A nyírbogdányi önkormányzat és a vállalat jóvoltából elindított programra július 31-éig jelentkezhet a lakosság. A ledcsere.hu oldalon regisztrálva a rendszer az éves áramfogyasztás, illetve a háztartásban található izzók száma és használati ideje alapján számolja ki, hány korszerű fényforrásra jogosult a pályázó – tette közzé közösségi oldalán a település önkormányzata.

Szigetelik a födémeket

Arra is kitértek, a LED-fényforrások használata jelentős áram- és költség-megtakarítást eredményez. Az izzók cseréjén túl egy újabb program is elindul a településen, melynek keretében a regisztrálók lakásának padlásfödémét szigetelik le. Lisovszki Tamás, Nyírbogdány polgármestere közösségi oldalán arról számolt be, a P.A.R.P. Hungary Kft. szakemberei végzik majd el a munkát, s az energiahatékonyság érdekében 25 centiméter vastag ásványgyapot szigetelést kapnak a sikeresen pályázók ingatlanjai. További részletes a településen közösségi oldalán.