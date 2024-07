A napokban mindenkit vártak szeretettel a Csengeri Művelődési Központ első emeletén, ahol a vegetáriánus ételek elkészítésébe lehetett bepillantani. Az idén szeptemberben induló főzőkör minden alkalmával kóstolókat is fognak szervezni, az elkészített ételek receptjeit is haza lehet vinni. A főzések alkalmával a közösségi együttlét, a beszélgetés is központi szerepet kap majd.