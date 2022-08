Ebben az órában is javában tart Mátészalkán az első Adolf Zukor Nemzetközi Filmfesztivál, annak is a második napja. Pénteken az első nap kellő ráhangolódást teremtett ahhoz, hogy egy valóban rendkívüli, és a filmszakmában is jegyzett filmfesztivál szülessen, távol a világ nagyvárosaitól. Miközben a közönség egész napon át versenyfilmeket nézhetett, nagy érdeklődés fogadta Hubai Gergely érdekfeszítő előadását az Adolf Zukor alapította Paramount Pictures filmvállalat múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Őt követve Raduly György. A Nemzeti Filmintézet Filmarchívum igazgatója szinte féltő szeretettel beszélt a magyar filmről, és annak több mint 100 esztendős történeti fejlődéséről, olyan belső információkat is elmondva, amit senki mástól nem hallhattunk.

Az előadások után a kompánia közösen megkoszorúzta a Kossuth utcai zsinagóga falán elhelyezett Adolf Zukor emléktáblát, és mindenki beléphetett a nem működő, kulturális célokra hasznosított, jelenleg is kiállításnak helyet adó szentély belsejébe is. Itt dr. Hanusi Péter polgármester elmondta, hogy amikor Jamie Lee Curtis, Tony Curtis lánya Mátészalkára látogatott, ő is megnézte – édesapja „lábnyomát” keresve – az imaházat. Még át sem lépte a küszöböt, látva az épület állapotát, azonnal felvetette, hogy a város hozzon létre egy alapítványt és gyűjtsön pénzt a felújítására, a híres vendég pedig azt vállalta, hogy minden körülmények között a sajtóarca lesz a kampánynak – hallhattuk.

A nap záró sajtóösszefoglalóján a polgármester foglalta össze a gondolatait elsőként. Nagyon inspirálónak nevezte a napot, és olyan élményként jellemezte, amelyről a fesztivál bejelentésekor csak álmodni tudtak, ahogyan feltehetően Adolf Zukor is számos álmával indult útnak, és meg is valósította azokat.

– Egy nagyon szép úton indultunk el, ha úgy tetszik, Hollywood vörös szőnyegén, ugyanakkor még az elején vagyunk – hangsúlyozta, elmondva, hogy két filmet is megnézett időközben, és az egyik különösen lenyűgözte. – Ez is mutatja, hogy kiváló filmeket láthatunk itt, és kiváló előadásokat hallhatunk, amelyek azt is megmutatják, mi minden kell a filmhez és a varázslathoz – fogalmazott.

Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, fesztiválalapító mindehhez csak annyit fűzött hozzá, hogy már pénteken több külföldi film rendezője, producere megérkezett, van, aki Los Angelesből utazott ideáig. – Amikor megkérdeztük, hogy nem volt-e lehangoló ennyit utazni a helyszínre, máris jött a válasz, hogy ez semmi, Los Angelesből San Franciscóig még hosszabb is szokott lenni az út. Mátészalka tehát nincs messze semmitől, és a vendégeink is csak megerősíteni tudják, hogy Adolf Zukor emléke valóban tiszteletet és filmfesztivált érdemel – fogalmazott, nem mulasztva el felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy nem késő még szólni a szomszédoknak és a barátoknak, mert egy csodálatos, ingyenes hétvégi program kínálható Mátészalkán mindenkinek.

A folytatásban Asperján Tamás abbéli örömének adott hangot, hogy az ide érkezők dicsérik a szervezői profizmust, örülnek, hogy minden gördülékenyen megy. – Nem állítom, hogy kissé nem féltünk az elején, nagyon akartuk, hogy minden jól menjen, és az első napot látva bátran nyugtázhatjuk az eredményességet – adta át a szót e szavakkal Várkonyi Györgynek, aki nem győzte ecsetelni, mennyire színes palettán működik a filmfesztivál, igazi kulturális csemege ez a három nap. – Én mindenesetre jól érzem magam, és örömmel tapasztalom, hogy mindenki, aki ebben egy kicsit is részt vesz, 100 százalékon odateszi magát, ez egy profi csapat, és ez nagy öröm – szólt.

Az összefoglaló végén az egyik prominens vendégnek, az Origó Filmstúdió vezetőjének, Horváthné dr. Fekszi Mártának is kikérték a szervezők a véleményét, aki úgy fogalmazott: őszintén élvezi minden pillanatát. A szervezést ő maga is profinak, a filmeket – legalábbis amit eddig látott – színvonalasnak nevezte. – Azt remélem, hogy holnaptól még többen leszünk, mert megérdemli ez a kezdeményezés, hogy sokan legyünk – mondta ki a legfontosabb zárómondatot.