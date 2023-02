A Himnusz születésének 200. évfordulója alkalmából számos új információval gazdagodhattak a gyerekek Mócsán Krisztina, fiókkönyvtáros pedagógusnak köszönhetően. Ezután a Vikár Sándor Zeneiskola kiváló oktatóinak és „szabós” tanítványaiknak magával ragadó egyéni, illetve közös produkciói varázsolták el a közönséget magyar zenei alkotások gyöngyszemeivel, amiket zongorán, harsonán, fifén és fuvolán adtak elő. A rendezvényt Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő is megtisztelte jelenlétével. Tehetséges előadó diákjaink, Rusznyák Hanna (4.o.) zongorán, Szűcs Zsolt (4.o.) trombitán, Sinku Zsófia (3.o.) fuvolán, Valóczki Fanni és Hudák-Vass Csenge (2.a.) fife-on, Krupiczer Csilla (3.o.) citerán mutatták be a megható dallamokat – Tirpák Ferenc és Kasellákné Zelenák Georgina tanította be a diákokat. Őket kiváló zeneoktatók követték, Iváncza László (zongora) és Kára-Sepsi Etelka (fuvola), produkciójukat ugyancsak vastapssal jutalmazták a jelenlévők. A zeneiskola szolfézs tagozatos növendékei közösen énekelték el az „Iskola után” című dalt Gyöngyösi Boglárka vezényletével, végül az egész iskola közösen énekelte el a Himnuszt. A műsort Mizsákné Sipeki Viktória tanító szervezte.

KM