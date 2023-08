Tavaly a bábszínházi előadások a VIDOR Kertbe költöztek, és a visszajelzések alapján úgy tűnik, otthonra találtak. Péntekig mindennap 16 órától várják a kisgyerekes családokat: ma délután a Majorka Színház A király nyulai című mesét mutatja be. A történetben azé lesz a királylány és a fele királyság, aki megőrzi a király nyulait. Ez csak a legkisebb fivérnek sikerül, aki megosztja hamuba sült pogácsáját egy koldussal, a cserébe kapott kürt szavára pedig visszajönnek a szemtelen nyulacskák. A közönségből verbuvált király és királylány is megpróbálnak csellel nyulat szerezni a legénytől, mindhiába. De mi ilyenkor a teendő? És miért szalad szét száz nyúl a nézőtéren? Erre is választ kap, aki megnézi az előadást.