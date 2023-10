„Ez egy igazi powerrockdal, és nem is akar ennél több lenni. Nincsenek benne nagy megfejtések, csak annyira megörültünk ennek a szintihangszínnek és az óriási gitárszóló lehetőségének, hogy ebből az örömből meg is született a dal” – fogalmazott Csorba Lóci a Gold Record sajtóközleményében.



A Nem fogok megállni hangzása miatt is különleges színfoltja a zenekar eddigi palettájának, a frontember erről is mesélt: „Nagyjából 2010 óta jellemző a könnyűzenére, hogy akármit lehet: csinálj, amit csak szeretnél, nem kell magyarázni sem, ez szerintem nagyon jó. Mi is beszálltunk ebbe a műfaji játékba, és ehhez a dalhoz most a nyolcvanas évekből merítettünk.” A szöveg az éjszaka húzásáról szól, az olyan estékről, amikor az ember azt érzi, csak megy előre és nem állhat semmi az útjába. A dalt hallgatva azt érezhetjük, visszarepültünk a nyolcvanas évekbe, de közben nem hagytuk el a zenekar univerzumát: megjelennek a fúvósok, hogy a Nem fogok megállni mégis hamisítatlanul „Lóci játszikos” dal legyen.

KM