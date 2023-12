Mozgalmas volt a 2023-as év a Nyíregyházi Cantemus Kórus számára, azonban még decemberben sem lehetett hátra dőlniük az énekeseknek. Sőt, akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az év utolsó hónapjában van igazán a munka dandárja. Vajon így van ez most is? – kérdeztük Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagyot, a Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatóját.

Elsődleges kötelesség

– Valóban így igaz. Szerencsére már csak halvány emlékeink vannak arról az időszakról, amikor a Covid miatt mindent bezártak, elmaradtak a hangversenyek, mindenki meg volt ijedve, mindenki félt a másiktól, elidegenedtünk egymástól, nem jártunk rendezvényekre, begubóztunk. Úgy tűnik, ezen már túl vagyunk. Ez a december sem könnyebb a számunkra, mint ahogy volt a pandémia előtti évek decembereiben is, hiszen most is sok koncert várt, illetve vár még ránk, ráadásul egy nap akár több is. A vidéki helyszínek mellett Nyíregyházán is számos feladatot kellett, illetve kell még végrehajtanunk – válaszolta a Cantemus Gyermekkórus és a Pro Musica Leánykar művészeti vezetője.

– A vidéki adventi koncertek során vannak visszatérő helyszíneink, ilyen például Tiszadada, Nyírbogát, Nyírgelse, de hívtak bennünket Tuzsérra, Tiszavasváriba, Nagyhalászba, Levelekre, Orosra is. Színesítette a programunkat, hogy Makón és Szegeden is adtunk koncertet.

Vajon miért érzi fontosnak a vidéki koncerteket a kórusintézmény igazgatója? – kérdeztük Szabó Dénestől.

– Talán fogalmazhatok úgy, hogy ez nekünk elsődleges kötelességünk. A Nyíregyházi Cantemus Kórus a nemzeti együttes titulust is elnyerte, fel kell vállalnia a környezetének kulturális nevelését, az embereket be kell vonni a zenei kultúrába, bár ez nem könnyű feladat. Mi ezt a munkát missziónak tekintjük, amiket énekelünk, azokban hiszünk.

– Gyönyörű darabokról van szó, nagyszerű zeneszerzők műveit énekelhetjük, s mindezt mi örömmel tesszük. Aki eljön bennünket meghallgatni, szívesen gondol arra, hogy majd jövőre is újra találkozunk, egy-egy ilyen adventi-karácsonyi koncert nagyon szép lelki élmény mind az énekeseknek, mind a közönségnek.

Fontosak a múlt emlékei

Milyen érzés visszamenni a gyermekkor és a középiskolás évek helyszíneire, Makóra és Szegedre?

– Azt gondolom, hogy én különlegesen hűséges típus vagyok. Nekem nagyon fontosak a múlt emlékei. Sokat emlegetjük és sokat tanulunk abból, hogy mi történt régen. Nagyon erős érzelmi szálak kötnek Makó városához, illetve Szegedhez is, hiszen a középiskolás évek nagyszerű évek voltak a Tisza-parti városban. E két település különleges helyet foglal el az életemben és a gondolataimban.

Az ünnepek idején gyakran felhangzik az a szlogen, hogy ,,nincs karácsony Cantemus nélkül”. Emlékszik még arra, hogyan született meg ez a mondat?

– Nem. Csak arra emlékszem, hogy egy hangverseny végén az emelkedett hangulatban ezekkel a szavakkal köszöntem el a közönségtől. Ennek már lehet akár tíz vagy tizenöt éve is. Akkor is úgy éreztem, hogy a közönséget nagyon megérintette az énekesek előadása, s így akartam felhívni a figyelmüket a nem mindennapi produkcióra. Az idősebbek tudják, hogy eredetileg úgy szólt a mondás, hogy „nincs karácsony Corvin nélkül”, nem tudom, hányan jöttek rá, hogy én ezt plagizáltam, de akkor jól hangzott.

...ráadásul valóságtartalma is van, hiszen Nyíregyházán valóban nincs karácsony Cantemus nélkül immár évtizedek óta – jegyeztük meg.

– Mondhatnám azt is, hogy nem csak Nyíregyházán, mert most már a Művészetek Palotájába is visszajárunk rendszeresen, így a Müpa is hirdetheti, hogy nincs karácsony Cantemus nélkül, hiszen újra és újra meghívnak bennünket. Ráadásul az egyik pénzintézet budapesti évzáró rendezvényére is meghívtak bennünket. A Cantemus saját karácsonyi hangversenyeire az idén is hamar elfogytak a jegyek a korábbi évekhez hasonlóan. Ez egyrészt öröm, másrészt nagy felelősség is, hiszen évről évre minden alkalommal magas szintű hangversenyt kell adniuk a kóruscsalád együtteseinek.

Mitől olyan vonzóak ezek a karácsonyi koncertek?

– Először is azt mondanám, hogy az emberek számára még mindig nagyon vonzó ünnep a karácsony. Az emberek lelkében még ott él karácsony varázsa, a semmihez sem hasonlítható emelkedett hangulata. Nem pusztán egy ajándékozással letudható ünnep, a léleknek is meg kell adni a lehetőséget, hogy szárnyaljon, s egy-egy hangverseny igen közel tudja hozni ezt az érzést. Másrészt mi magunk is úgy érezzük ezeken a karácsonyi koncerteken, hogy nekünk is jó, hiszen szépek ezek a karácsonyi művek.

– Azt sem szabad elhallgatni, hogy a Kodály-iskola hangversenytermében a külsőségeket is meg tudjuk úgy oldani, hogy látványosságában is meg tudja erősíteni ezt a lelki tartalmat. Minden évben egy kicsit más a díszlet, de mindig nagyon varázslatos az egész. Azt is fontos szempontnak tartom, hogy a Kodály-iskolában a Cantemus Gyermekkórus mellett más énekkarok is fellépnek, például a fiú-vegyeskar, a Napsugár kórus, vagyis más együttesek is részeseivé válnak ennek a csodának – magyarázta Szabó Dénes, aki kérésünkre röviden összegezte a 2023-as év munkáját is.

Spanyolországban is énekeltek

– A Covid előtti utolsó év egy elképesztő esztendő volt a számunkra, sok országban jártak egy éven belül az énekkaraink. A teljesség igénye nélkül említeném Észtországot, Finnországot, Amerikát, a Fülöp-szigeteket, Oroszországot, Franciaországot, Németországot, Szingapúrt. Nagyon intenzív volt a kórus­élet, sok kórustagunk is volt, így ügyes beosztással meg tudtuk oldani, hogy mindenki eljusson valahová, ne legyen megterhelő a sok utazás és fellépés. Az idei év újra hozott magával jó lehetőségeket, hiszen a fiúkórus vendégeskedett Olaszországban, a gyermekkórus volt Barcelonában, Csehországban, vagyis sorakoznak a meghívások. Úgy látszik, a világ visszatalált a régi kerékvágásba, és egyre több meghívás érkezik a Nyíregyházi Cantemus Kórushoz külföldről a megnövekedett hazai feladatok ellátása mellett.

Magunk vagyunk a Jézuskák

Vajon a közönséget is sikerült visszacsábítani a hangversenyekre a pandémia után?

– Ezt még nem tudtuk megoldani, a közönség részéről még érződik egy kis távolságtartás. Hírek mindig érkeznek újabb járványokról, de azt az első nagy járványt, ami az egész világot megrengette, meg sem közelítik. A mostanában jelentkező Covid-influenza járvány köszönőviszonyban sincs az elsővel, most három nap alatt könnyedén letudják az emberek, de még mindig nagyon óvatosak. Az egész országban bármerre járok, azt tapasztalatom, hogy a közönség létszámában megcsappant. Kivéve, amikor a Cantemus kórus a Müpában tart karácsonyt, mert már többször előfordult, hogy hónapokkal korábban minden jegy elkelt. Az idei Cantemus karácsonyi koncertekre is gyorsan elfogytak a jegyek, egy negyediket is be kellett iktatnunk. Ha év közben is ilyen nagy lenne az érdeklődés a koncertek iránt, akkor azt mondanám, hogy legyőztük a Covidot minden szempontból.

Hamarosan itt a karácsony ünnepe. Mit jelent vajon Szabó Dénesnek a karácsony, mit jelent a Kossuth-díjas karnagynak, s mit a magánembernek, a nagyapának?

– Gyermekként számomra a karácsony volt a legnagyobb ünnep. Élénken élnek bennem azok az emlékek, amikor még nem jártam iskolába. Négy-öt éves lehettem, amikor a karácsony misztériumát tökéletesen át tudtam élni. December 24-én még az angyalkát is láttam repülni a házunk kéménye körül, s teljesen biztos voltam abban, hogy ő volt az. Fehér karácsony volt, bőven volt hó, s egy heves szélroham következtében a gyér világításban olyan volt, mintha egy angyal elszállt volna a magasban. Tudtam azt is, hogy hoz ajándékot az angyalka, mert azt mindig előre meg kellett írni, hogy mi a kívánságunk. Igaz, akkor még nem tudtam írni, helyettem a nővéreim írták meg a levelet fidibuszszerűen, s kirakták az ablakba. Puskát, pisztolyt és kardot kértem karácsonyra, s aztán a karácsonyfa alatt találtam pulóvert, zoknit s minden olyasmit, amire a szülők szerint szükségünk volt. Ezeknek is nagyon örültem, mert a Jézuska hozta. Az évek múlásával ajándékfogadóból ajándékozóvá váltam. Nem volt könnyű megélni a romlatlan tiszta örömöt felváltó kiábrándultságot, amikor megértettem, hogy az ajándékokat nem egészen a Jézuska hozza, de nagy élmény volt azt is megélni, amikor rájöttem, hogy mi magunk vagyunk a Jézuskák. Legalább akkora öröm volt látni a saját gyermekeim, majd az unokáim tiszta örömét ajándékozáskor, mint amit gyermekként átéltem.

Jó érzés a szeretet kimutatása

Mit kíván karácsonyra olvasóinknak? Mi lenne az az üzenet, amit képzeletbeli ajándékként odatehet mindenki a feldíszített fenyőfa alá? – kérdeztük befejezésül Szabó Dénestől.

– Elhangzott már egy szlo­gen, azt átalakítva azt mondhatom, hogy nincs egy év sem Cantemus nélkül. Az olvasóktól azt kérem, kövessenek bennünket, szeressenek bennünket, támogassanak bennünket, s mi mindent megteszünk azért, hogy jobbnál jobb koncertekkel viszonozzuk érdeklődésüket. Szeretném továbbá, ha a környezetünk megbékélne, ha a karácsony üzenetét, a szeretet fontosságát mindenki nagyon a magáénak érezné. Nagyon jó érzés ugyanis, ha a szeretetünket ki tudjuk fejezni.