A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár népszerűsége egyre nő: képes kihasználni a digitális technológia nyújtotta lehetőségeket. Tomasovszki Anita nyolc éve vezeti az intézményt, s decemberben újabb öt évre kapott kinevezést. Beszélgetésünkben úgy fogalmazott: ez számára nem munka, hanem hivatás. Már gyerekkorában is szeretett olvasni, s a kommunikáció területe is érdekelte. Ezért jelentkezett az akkori Debreceni Református Főiskola könyvtári szakjára, tanulmányai alatt pedig beleszeretett a szakmába. Végzés után a debreceni városi könyvtárban kapott munkát, majd átkerült Nyíregyházára.

Megvalósult tervek

– A könyvtári szakmának is megvannak a maga nehézségei, de folyamatosan fejlődésre törekszünk: alkalmazkodunk a digitális világ kihívásaihoz, hogy egyre több olvasót tudjunk megszólítani – mondta az igazgató, és hozzátette: a pandémia alatt, amikor kénytelenek voltak bezárni a kapuikat a látogatók előtt, online felületeken tartották a kapcsolatot az olvasóikkal. – A könyvkölcsönzés és az olvasás is népszerű maradt, látogatóink közel 300 ezer dokumentumot vesznek ki – ebben vannak hanganyagok, videók és könyvek is, ezekből pedig sok már online is elérhető – mondta, és hozzátette: a könyvtár növekvő népszerűségéhez az elmúlt évek fejlesztései is hozzájárultak.

– Megújult két fiókkönyvtár, lett könyvautomatánk, átalakítottuk a gyerekrészleget, és odafigyelünk az újrahasznosításra is – mondta, és kiemelte azt a pandémia alatt létrehozott stúdiót, amelyben az online adásaik készülnek, s mely nagyban hozzájárul YouTube-csatornájuk ismertségéhez. De mint mondta, arról is egyre többen tudnak, hogy bizonyos ügyek intézésében is segítik a hozzájuk fordulókat – most éppen ilyen a Gondosóra program regisztrációja.

Felajánlásokat is kapnak

– A könyvvásárlásra van egy meghatározott keretünk, amiből új olvasmányokat veszünk. Az infláció miatt ez a keret ugyan kisebb lett, de mivel nő a látogatóink száma, és sokan adományokat küldenek, a bevétel is emelkedik – folytatta az igazgató, és elárulta, hogy mivel gyakran az olvasóktól is érkeznek felajánlások, a csökkenő költségvetés ellenére is mindig vannak friss köteteik. Mint mondta, a véges befogadóképesség miatt sokszor kénytelenek szelektálni, ezért a beérkező könyvek egy része határon túli könyvtárakhoz kerül.

Életkortól függetlenül

– Mindent megteszünk azért, hogy a családok számára kellemes időtöltés legyen a könyvtárlátogatás, ezért különféle programokat szervezünk nekik – mondta Tomasovszki Anita, aki számára nagyon fontos, hogy a gyerekekkel minél fiatalabb korban megszerettessék az olvasást, hiszen így válhatnak olvasó és gondolkodó felnőttekké. Természetesen az általános és középiskolásokra is odafigyelnek: 2017 júliusában elindult a Kamasz Terasz Nagy Zsuka költő és Béres Tamás író vezetésével, akik az alkotni vágyó tehetséges fiatalokat mentorálják, elkészült a Képregénytár, s az E-könyv rendszer kialakítása is folyamatban van.



– Életkortól és tagsági időtől függően díjat kapnak látogatóink: könyvcsomagot, emléklapot, a kisebbek játékokat, amivel megköszönjük a hűségüket, és nagyon örülnek az apró figyelmességnek – folytatta az igazgató, és elmondta: vannak, akik olyan régóta járnak hozzájuk olvasni, hogy már családtagnak számítanak. Az ünnepek előtt mindig felpezsdül az élet a könyvtárban, sokan visznek haza olvasnivalót a téli szünetre, és ilyenkor iskolás csoportok is ellátogatnak hozzájuk, mivel benézhetnek a kulisszák mögé és a raktárakba is. Most egy pár napot így ők is pihentek, de ismét várják a könyvek szerelmeseit.