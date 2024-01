Egy nemzet imája címmel megemlékezik a magyar kultúra napjáról Nyírkarász önkormányzata és lakossága is. A helyi művelődési házban 2024. január 28-án, vasárnap 15 órától először ünnepi köszöntő hangzik el, majd átadják a ,, Nyírkarász Község Kultúrájáért" elismerő oklevelet. Az érdeklődők ezt követően ünnepi műsort láthatnak, amelyben közreműködnek az óvodás gyermekek, a Váci Mihály Általános Iskola tanulói, a Dankó néptánccsoport tagjai, fellép továbbá két színművész, Kiss Alexandra és Molnár Dániel is. A kulturális örökség jegyében képzőművészeti kiállítást is láthatnak a vendégek Vajner László munkáiból.