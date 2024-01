Idestova tizenegy esztendeje jött létre dr. Kiss Kálmán kezdeményezésére a Luby Társaság. A főiskolai tanár azóta is az egyik katalizátora, elnöke annak az egyesületnek, amely a Luby család gazdag múltját tárja fel. A família szatmári nemzedékei a XVIII. század végétől a XX. század derekáig jelentős épített és szellemi örökséget hagytak az utókorra, többféle módon kötődtek a vármegye életéhez, a közélet meghatározó személyiségeihez, családjaihoz, ilyen módon is gazdagítva a térség történelmi múltját, értékeit.

– A kulturális, hagyományápoló programjaink révén a Luby család tagjai, illetve a szatmári lakosság által teremtett értékeket kívánjuk az érdeklődő közönségnek láthatóvá tenni. Szeretnénk a szatmári térség lakosságának saját történelméről kialakított képét is gazdagítani, a szatmári emberek önbecsülését erősíteni – fogalmazott dr. Kiss Kálmán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban rendezett filmbemutatón. A széksorokban többek között angolai, mongol, kongói és egyiptomi vendégek is ültek, akik a Nyíregyházi Egyetem hallgatói. Magyarul tanulnak, de a filmet angolul is élvezhették, hiszen végig jól olvasható volt a felirat. Dr. Kiss Kálmán, Kéry Péter és dr. Borbély Balázs közös munkájának köszönhetően egy olyan alkotás készült, melynek láttán bárki beleképzelheti magát a korabeli világba.

Dr. Kiss Kálmán

Fotó: Pusztai Sándor

Évszázadokat ölel át

– Budapesttől Tiszabecsig huszonhat helyszínen járt a stábunk, kilencvenhárman szerepeltek a jelenetekben (mindannyian amatőr színészek). Többek között Pregitzer Fruzsina Jászai Mari-díjas színésznő narrálásával készült el a több évszázad történéseit felölelő filmünk – jelentette ki Kéry Péter operatőr-rendező, aki hozzáfűzte: – A legnagyobb falatnak a párbajjelenet bizonyult. Időtartamban rövid, viszont közel két hónapot vett igénybe az előkészület, hogy minden a helyen legyen. Váratlan volt, amikor egy másik jelenetnél az egyik ló összecsuklott, mert megcsípte egy bögöly. A riadalom után újraterveztünk, és a filmnézők ebből mit sem érzékeltek.

Rendezett a nagyari kastély környezete

Fotó: oroksegtura.hu

A könyvtárban a Helytörténeti esték sorozatban bemutatott, Luby Margitról készített ismeretterjesztő film a Szatmár Leader pályázati támogatásával jöhetett létre. Éppen ezért kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A rendezvényen a megtekintés után többen megjegyezték, hogy iskolai órákon is levetíthetnék az értékes, igényes alkotást.

A Luby Társaság, a megalakulása óta eltelt időben a szatmári térség sok településén, a helyi önkormányzatok segítségével Petőfi- és Luby-emlékhelyeket hoztak létre. Emlékünnepségeket és konferenciákat rendeztek, amelyeken a helyi közösségeknek bemutatták: mennyi érték gazdagítja településüket. Az az impozáns nagyari Luby Interaktív Kastélymúzeumban szervezett Luby-emlékkonferenciáikon neves előadók foglalkoztak a szatmári múlt és kultúra kérdéseivel.